Hüseyin Üzmez aleyhine rapor yazmıştı: 'Yoksul ailelere ilaç yazan profesör' tutuklandı

21 Kasım 2025 günü İstanbul Balat’taki Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde görevli çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri, eczane sahibi ile kalfası ve ilaç mümessillerinin arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Prof. Dr. Ayten Erdoğan, sekreteri ve eczane kalfası tutuklandı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığı habere göre, Prof. Dr. Ayten Erdoğan ve diğer isimler; nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirmekle suçlandı. Bakırköy Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada; Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın sahte reçeteler düzenlediği, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun suç tarihinde ‘112 milyon TL’ zarara uğratıldığı öne sürülüyordu.

Öte yandan aktarılan habere göre, Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın ifade tutanağı, müfettiş raporu, polis fezlekesi, savcılığın tutuklama talebinde 112 milyon TL’lik kamu zararı iddiası yok.

Prof. Dr. Ayten Erdoğan’ın sorgusunda sorumlu tutulduğu SGK zararı 112 bin 293 TL. Profesör bu rapordan sonra zararı faiziyle 200 bin TL olarak ödemişti. Ancak savcılık açıklamasına 12 milyon TL kamu zararı yazıldı.

Prof. Dr. Ayten Erdoğan Muayene ücreti alınmadan hastalara ilaç yazmasının gerekçesini şöyle anlattı:

“Usulsüz ve sahte bir reçete düzenlenmesi söz konusu değildir. İlaç raporu olan hastaların ilacı bittiğinde hastanede ancak yüksek olan özel muayene ücretinin ödenmesinin kaydıyla ilaç yazımına izin veriliyordu. SGK’ya ödenmesi gereken 15 TL katılım payının ödenerek raporlu ilaçların reçete edilmesi mümkün olmalıydı. Hastalar hiç muayene olmadıkları halde, sadece rapor ilacını yazdırmak için muhasebeye özel muayene ücreti ödemeden ilaçlarını yazıyordum. Çünkü maddi durumu düşük olan hastanın sadece raporlu ilacını alabilmesi için hastaneye yüksek meblağ ödemesini haksızlık olarak görüyordum. Bunu da defaten Özel Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi’ne ilettim. Kendisine ‘Sadece SGK kaydı yaparak bu ilaçları yazalım, hastalar mağdur oluyor’ dedim. Başhekim de bana ‘Hastanenin kar etmesi lazım, hastaları düşünemeyiz’ dedi. Ben de protokolleri ile hastaların reçetelerini hastalara yazıyordum. Burada hastaların hastane kaydının olup olmadığını kontrol etmemiş olabilirim. Hiçbir hastadan bir kuruş almışlığım yoktur. Amacım çocukların ilaçsız kalmamasıdır. Ayrıca hasta yakınlarından benim hakkında verdiği ifadelerde kendilerinden para aldığıma dair hiçbir beyan yoktur. Reçete sahiplerinin hepsi hasta olan şahıslardır. Hasta olmayan kimseye ilaç yazmadım. Bazı sehven yanlış yazılmış protokol numaralı reçetelerin var olduğunu müfettişlerden öğrendim. SGK müfettişlerine de istemeden kurumun uğradığı bir zarar var ise karşılamak istediğimi belirttim. Onlar da bana 110 bin TL kamu zararı olduğunu bildirdiler. Bu meblağı da gününde hemen ödedim. Bilmeden kurumu zarara uğrattıysam bundan dolayı üzgünüm. Amacım hasta olan çocukların mağduriyetlerini önlemekti.”

HÜSEYİN ÜZMEZ ALEYHİNE RAPOR YAZMIŞTI

Prof. Dr. Ayten Erdoğan, 1963 yılında Kayseri Bünyan’da doğdu. 1985 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden mezun oldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 6. İhtisas Kurulu’nda üye olarak görev yaptı. Akit yazarı, gerici Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismardan yargılanırken çocuğun psikolojisinin bu tecavüz nedeniyle bozulduğu yönünde rapor verdi. Bu sayede Hüseyin Üzmez bir süre daha cezaevinde kaldı. Ama bu raporu nedeniyle yıllar önce hedef gösterildi.