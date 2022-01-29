Husumetli ailelerin taşlı- sopalı kavgası: 25 yaralı
Şanlıurfa'da, husumetli iki aile arasında çıkan taşlı- sopalı kavgada 25 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Karpuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Akın ve Yıldız ailelerinin üyeleri arasında, mera alanına 'ev yapma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ailelerin yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 25 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yeni bir kavga yaşanmaması için mahallede geniş önlem alan jandarma ekipleri, olaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışma başattı.
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