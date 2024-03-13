Husumetli oldukları kişiyi bacağından vurup kaçtılar!
İki husumetli grup arasında çıkan tartışmada, silahlı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Çorum'da Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde E.T.S. ile daha önce aralarında husumet bulunan Y.M. ve C.S. arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.S., tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Silah seslerinin İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Yaralı olarak Çiriş 1. Sokağa gelen E.T.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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