Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'da asker eğlencesi sonrası bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.03.2024 - 20:34
Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde, bir asker eğlencesinin ardından husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Hakan Zengin (42) tabancayla açılan ateş sonucu, yakını Mustafa Açıkgöz de (40) başına aldığı sert cisim darbesiyle yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan A. (42) ve babası Ramazan A. (64), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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