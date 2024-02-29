Kardeşler arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Osmaniye’de meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 17:10
Kardeşler arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Abone Ol google-news

Olay, Osmaniye kent merkezi Gebeli Mahallesi 3518. Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne silahlı kavga ihbarı verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yaralı 3 şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre silahlı kavgada yaralanan ve ölen şahısların kardeş olduğu öğrenildi.


osmaniye haberleri silahlı kavga haberleri kavga haberleri

İlgili Haberler

Sancaktepe'de lisede kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Sancaktepe'de lisede kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti
Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!

Elazığ'da iki grup arasında silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga!
Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!

Tartışma silahlı kavgaya döndü... 1 ölü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan mitingde yurttaşı azarladı: 'Delikanlı, önce dinlemeyi öğren!'

Erdoğan mitingde yurttaşı azarladı: 'Delikanlı, önce dinlemeyi öğren!'
Yazın sıcaklık rekoru kırılacak

Yazın sıcaklık rekoru kırılacak
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AKP arasında 'el hareketi' tartışması: Tansiyon yine yükseldi!
Üniversitede ‘Taylor Swift’ dersi: Kontenjanlar anında doldu!

Üniversitede ‘Taylor Swift’ dersi: Kontenjanlar anında doldu!
Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Sosyal Medyanın Gündemi: 91 Yaşındaki Marjorie ile 31 Yaşındaki Kyle’nin 60 yıllık fark tepki çekti…

Sosyal Medyanın Gündemi: 91 Yaşındaki Marjorie ile 31 Yaşındaki Kyle’nin 60 yıllık fark tepki çekti…
CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!

CHP’nin Balıkesir başkan adayına kolay akla gelmeyecek bir tuzak kuruldu: Pusulada iki Ahmet Akın!
‘Jigolo’ olma vaadiyle paralarını kaptırdılar

‘Jigolo’ olma vaadiyle paralarını kaptırdılar