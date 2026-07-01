Husumetlilerinin olduğu eve kurşun yağdırıp kaçtılar: 4 yaralı

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen şahısların evde oturduğunu öğrendi.

Yanlarında getirdikleri silahlarla evin etrafını saran şüpheliler, daha sonra ateş etmeye başladı. Olayda evin içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.