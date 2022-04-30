Husumetlisini arkasından yaklaşıp boynundan bıçakladı
Tekirdağ'da Halil Karaca (23), aralarında husumet bulunan Erhan Kalyoncu’yu (29) semt pazarında arkasından yaklaşıp boynundan bıçaklayarak yaraladı. Olay kameraya yansırken, yakalanan Karaca tutuklandı.
Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Köprübaşı mevkisinde kurulan semt pazarında meydana geldi.
Halil Karaca, daha önce kavga ettiği Erhan Kalyoncu’yu takibe aldı. Karaca, semt pazarında kalabalık arasında yürüyen Kalyoncu’nun arkasından yaklaşıp boynundan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Kalyoncu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Erhan Kalyoncu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, güvenlik kamerasına yansıyan olayının şüphelisinin Halil Karaca olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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