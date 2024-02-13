Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü
Kırıkkale'de, husumetlisi E.E.'nin bıçakladığı emlakçı Güven Mert Yıldırım (25), hayatını kaybetti.
Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta, öğle saatlerinde alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı.
Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçakla Yıldırım'a saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de şok istifa!
- Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar?
- TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı
- Banu Alkan 65 yaşında ilk evliliğini yaptı
- Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
- Karalar'ın özel kalem müdüründen acı haber
- CHP İstanbul ilçe adayları resmen tanıtıldı
- İşte kulislerde konuşulan isimler...
- Ağbaba ve Tutdere sürprizi
- Murat Ağırel: 'Tüm ayrıntılarını da anlatabilirim'