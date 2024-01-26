Kırıkkale’de kaçakçılara geçit yok: 10 gözaltı

Kırıkkale’de son bir haftada 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda kaçak içki, tarihi sikke ve kaçak tütün ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:00
Kırıkkale’de kaçakçılara geçit yok: 10 gözaltı
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ürün ticareti ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

19-25 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 24 litre kaçak içki, 5 adet sikke, 25 litre alkol aroması, 24 adet gümrük kaçağı parfüm, 77,5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


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