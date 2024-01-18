Firari FETÖ hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı!
Kırıkkale'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D., şehir merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen K.D., Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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