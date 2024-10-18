İBB, 15 okula yeni spor salonu kazandıracak

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:56

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), daha çok çocuğun spor yapması için bahçesi uygun 15 okula yeni spor salonu yapıyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 15 bin öğrenci beden eğitimi derslerini kapalı salonlarda yapabilecek.

YENİ SPOR SALONLARI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler yaz öncesinde bahçesi uygun olan okullara yönelik keşif ve proje çalışmalarını tamamladı. Keşiflerin ardından 15 yeni spor salonu için yapım sürecini başlatıldı. Bunlardan sekiz salonda inşaatlara başlanarak ilerleme kaydedildi. Çalışmalar kapsamında çok yakında yedi salonun yapımına daha başlanacak. İnşaat çalışmaları Sultangazi, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Ataşehir ve Avcılar’da devam ederken ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar, Çekmeköy, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla’da da yeni spor salonları yapılacak.

15 BİN ÖĞRENCİ KULLANABİLECEK

Okul bahçelerinin uygunluğuna ve öğrenci sayısına göre değişen ölçülerdeki sekiz salonun 2025 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Beden eğitimi derslerini okul bahçelerinde ve açık alanlarda yapan yaklaşık 15 bin öğrenci salonlar açıldığında dersleri için bu yeni 15 salonu kullanabilecek. Salonlar okul saatleri dışında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul iş birliğinde yapılan ücretsiz spor okullarına ev sahipliği yapabilecek. 2022 yılında, salonların sayısını 185’den 220’ye yükselten İBB’nin inşa ettiği yeni salonlarla derslere katılan öğrenci sayısı 255 binden 270 bine ulaşacak.