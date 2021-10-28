İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını açıkladı

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 29 Ekim akşamı saat 19.00'da Wolksvagen Arena'da başlayacak olan, Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan'ın da sahne alacağı kutlamaya katılacak. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımın gerçekleşeceği etkinliğe çevrimiçi katılım da sağlanabilecek.

Diğer yandan Kadıköy Sahil Parkı, Bağcılar Meydanı, Kartal Meydanı veTopkapı Şehir Parkı gibi alanlarda da ücretsiz konserler düzenlenecek. Müze Gazhane'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlikler yapılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi ise şöyle:

Wolkswagen Arena

Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma

Kapı Açılış Saati: 19.30

Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek. Mahmut Orhan ise elektronik müziği ile İstanbullularla buluşacak. Etkinlikte Müzisyen Rahman Altın‘ın bestesi ve Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak'ın gibi tanınan oyuncuların katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri de sahnelenecek.

Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;

Cem Adrian

Yer:Kartal Meydanı

Saat: 20.30





Ziynet Sali

Yer: Üsküdar Sahil Meydan

Saat: 20.00





Yüzyüzeyken Konuşuruz

Yer: Kadıköy Sahil Parkı

Saat: 20.00





Patron

Yer: Bağcılar Meydan

Saat: 20.00





Melike Şahin

Yer: Topkapı Şehir Parkı

Saat: 20.00

Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı

11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası

12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan

14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası

15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı

15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan

18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan

18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan

20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan

21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck



