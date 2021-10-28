İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel birçok etkinlik ve konser programı hazırladı. Peki, İBB 29 Ekim konserleri nerede yapılacak? İşte İBB konser takvimi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenleyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 29 Ekim akşamı saat 19.00'da Wolksvagen Arena'da başlayacak olan, Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan'ın da sahne alacağı kutlamaya katılacak. Pandemi koşulları nedeniyle sınırlı katılımın gerçekleşeceği etkinliğe çevrimiçi katılım da sağlanabilecek.
Diğer yandan Kadıköy Sahil Parkı, Bağcılar Meydanı, Kartal Meydanı veTopkapı Şehir Parkı gibi alanlarda da ücretsiz konserler düzenlenecek. Müze Gazhane'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem çocuklar hem de yetişkinler için etkinlikler yapılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi ise şöyle:
Wolkswagen Arena
Tarih: 29 Ekim 2021 Cuma
Kapı Açılış Saati: 19.30
Kenan Doğulu Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuarının yanında, konserde 10. Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek. Mahmut Orhan ise elektronik müziği ile İstanbullularla buluşacak. Etkinlikte Müzisyen Rahman Altın‘ın bestesi ve Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak'ın gibi tanınan oyuncuların katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri de sahnelenecek.
Kutlamalar kapsamında kentin çeşitli meydanlarında halkın ücretsiz katılabileceği meydan konserleri ise şöyle;
Cem Adrian
Yer:Kartal Meydanı
Saat: 20.30
Ziynet Sali
Yer: Üsküdar Sahil Meydan
Saat: 20.00
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Yer: Kadıköy Sahil Parkı
Saat: 20.00
Patron
Yer: Bağcılar Meydan
Saat: 20.00
Melike Şahin
Yer: Topkapı Şehir Parkı
Saat: 20.00
Müze Gazhane 29 Ekim Özel Programı
11:00 - Atölye - Çocuklar için Felsefe – Demokrasi Nedir? - B Binası
12:00 - Atölye - Çocuklar için Jonglörlük Atölyesi - Meydan
14:00 - Atölye - Çocuklar için Müzik Atölyesi - B Binası
15:00 - Atölye - Yetişkinler için Tango Atölyesi - Pazar Alanı
15:15 - Gösteri - Cumhuriyet Kadınları - Canlı Heykel Sergisi - Tüm Alan
18:15 - Gösteri - Ateş Gösterisi - Meydan
18:30 - Konser - Bosphorus Ensemble - Meydan
20:00 - Konser - Kerem Görsev Quartet - Meydan
21:15 - Sinema - Film Gösterimi - Q Deck
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