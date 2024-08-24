İBB'den 'İstanbul' açıklaması: Depremde en riskli ilçeleri nereler?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'de uzmanlarca meydana gelmesi öngörülen Marmara Depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yün İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyerek 'Şehir genelindeki 1 milyon 200 bin konutun 850 bininin 2000 yılı öncesinde yapıldığını ve İstanbul'un yapısının çok eski'' dedi.

"12 YILDA 92 BİN BİNA YENİLENDİ"

Yün, kentsel dönüşüm yasası ile 12 yılda yenilenen bina sayısının 92 bin olduğunu belirterek "850 bin ile 92 bini yan yana koyduğunuzda yüzde 12-13'lük bir yenilenme demek. Bu sayılarla İstanbul depreme hazır diyemiyoruz" dedi.

"200 BİN BİNA YIKILABİLİR"

Murat Yün, "Hem zemin hem yapı stoğunu birlikte değerlendirdiğimizde; çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 MİLYON KİŞİ KONUT SORUNU YAŞAYABİLİR"

Yün, olası marmara depreminde 200 bin yapının zarar görmesi halinde yaklaşık 3 milyon kişinin barınma sorunu yaşayacağını aktardı.

DEPREMDEKİ EN RİSKLİ İLÇELER

Yün olası bir depremde Marmara Denizi'ne yakın ve şehrin güneyindeki ilçelerin daha büyük risk altında olduğunu bildirerek "Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri… Aslında Fatih’ten Silivri’ye kadar olan hattan bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

BU İLÇELERDE ZEMİN DAHA SAĞLAM

Zemin açısından İstanbul'un kuzeyinin daha sağlam olduğunu vurgulayan Yün, "Başakşehir, Aranavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam" açıklamasında bulundu.