İBB bina tespiti projesi nedir, nasıl başvuru yapılır? İBB bina tespiti ücretsiz mi? Hızlı tarama nedir?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:22

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda can ve mal kaybına neden oldu. 10 ili etkileyen depremlerin ardından, deprem konusunda oldukça riskli olan İstanbul da akıllara geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bina tespiti uygulaması hazırladı. İstanbul'da yaşayan yurttaşlar, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

İBB BİNA TESPİTİ PROJESİ NEDİR?

Bina tespiti projesi, İstanbul genelinde;

Binaların deprem risk performanslarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar sonucu elde edilen verileri gruplandırarak dijital ortama taşıma, arşivleme için kullanılacak gerekli teknik donanım, ekipman ve yazılımları sağlamak veya sağlatmak,

Yapı stoklarının deprem risk performanslarının belirlenmesi, yaklaşık deprem risk hasar analizlerinin yapılması için ihale dosyası hazırlamak veya hazırlatmak,

Yapı sağlığının izlenmesi amacı ile yapının dinamik özelliklerindeki değişiklikleri belirlemek ve deprem gibi ani şoklar sonrasında yapılardaki hasarların varlığını, yerini ve derecesini tespit etmek veya ettirmek amacıyla hazırlanan bir projedir.

İBB BİNA TESPİTİ HANGİ BİNALARA YAPILIYOR?

İBB tarafından yürütülen çalışma, İstanbul’daki 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıların adrese dayalı risk sıralamasının yapılmasına yöneliktir. Yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır.

HIZLI TARAMA NEDİR?

Hızlı Tarama ile bina incelemesi, yapıların içinden toplanan ayrıntılı bilgilerle hızlı, mekanik tabanlı ve bilimsel temelleri olan tarama yöntemleri ile değerlendirme yapılmaktadır. İkinci kademe inceleme olarak da adlandırılan bu yöntem ile, binalarda yerinde incelemeler yapılmaktadır. Binaya ait yükseklik, alan, kolon ve perde ölçülerinin alınmasıyla bir rölöve hazırlanmaktadır. Bazı kolonlarda sıva tabakası kaldırılarak beton çekici ile beton sertliği ölçülmekte ve bir kolonda sıyırma yapılarak donatı çapı ile korozyon miktarı ölçülmektedir. Sahada yerinde toplanan bu veriler daha sonra akademisyenler ile birlikte hazırlanan bir uygulama ile analiz edilmekte ve her bina için deprem güvenlik oranı çıkarılmaktadır. Bu puana göre maliklere binalarının mevcut durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Çalışma kapsamında binalardan herhangi bir numune alınmamaktadır.

HIZLI TARAMA YÖNTEMİNDEN YARARLANMAK İÇİN BELLİ BİR ÇOĞUNLUK OLMASI MI GEREKİYOR?

Hızlı Tarama yöntemiyle tespit yaptırmak için herhangi bir kat malikinin müracaat etmesi yeterlidir.

İBB BİNA TESPİTİ PROJESİ ÜCRETSİZ Mİ?

İBB bina inceleme çalışması ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

İBB BİNA TESPİTİ PROJESİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bina tespiti yaptırmak isteyen yurttaşlar, İBB'nin resmi https://binatespitiformu.ibb.gov.tr/basvuru/ internet sitesi üzerinden, başvurularını yapabilmektedir.



İBB BİNA İNCELEME SONUÇLARI NE ANLAMA GELIYOR?

Bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)

BİNA İNCELEME SONUCU D VEYA E ÇIKARSA NE YAPMAK GEREKİYOR?

İnceleme sonucunda, özellikle D ve E sınıfında çıkan binaların ayrıntılı olarak incelenerek gerekli deprem güvenlik seviyesini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi veya yenilenmesi önerilmektedir.

İNCELEMEDEN SONRA KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU'NDAN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ?

Yapılan ön çalışmayla, Kentsel Dönüşüm Yasasından faydalanamayacak olup, yasadan faydalanmak için sonrasında ayrıntılı analiz yaptırmanız gerekecektir. Kentsel dönüşüm yasasına istinaden performans analizi yaptırmak için: 6306 sayılı Kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının lisanslandırdığı internet sitesinde (https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar) yayımlamış olduğu ve bu tür incelemeler için yetkilendirilmiş kamu kuruluş ve özel firmaların listesi mevcuttur. Bu listede bulunan firmalar aracılığıyla mevzuatta belirlenen şekilde deprem dayanıklılık testini yaptırabilirsiniz. Çıkacak sonuca göre gerekli işlemler için bağlı olduğunuz ilçe belediyesine müracaat etmeniz gerekmektedir.