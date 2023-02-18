İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: 50 bin kişi riskli yapılarda yaşıyor

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 03:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe dün Bahçelievler’deki İSTON Yapı Laboratuvarı’nda kentteki riskli yapılarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul’da bina dayanıklılığının ölçümüyle ilgili yapılarda gerçekleştirilen “Hızlı Tarama Yöntemi” hizmeti ile ilgili bilgi verdi.

İBB’nin 3.5 yılda hızla tarama için 107 bin binaya gittiğini ve sadece 29 bin 700 binaya girebildiklerini belirten Gökçe, “Binaların yüzde 70’inden fazlası, İBB’nin binasının depreme mukavemeti yönünde bir hızlı tarama yapmasına müsaade etmedi. Yüzde 30’a yakın kısmından analiz aldık. 318 binamız bu analize göre durduğu yerde çökebilir durumda. 1525 tane binamız da yüksek risk içeren binalar olarak kodlanmış vaziyette. 26 ilçeye dağılan 318 binada 10 binin üzerinde nüfus yaşıyor. 1525 riskli bina da hesaba katıldığında 40-50 bin kişiyi aşan insan riskli yapılarda yaşıyor” dedi.

40 BIİN 379 BAŞVURU

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’da talep patlaması yaşanan ücretsiz hızlı bina taraması çalışmaları hakkında konuşan Gökçe, “İstanbul’da yoğun bir başvuru yağmuruna tutulmuş vaziyetteyiz. İBB 2019 yılından bu yana hızlı bina taraması adı altında İTÜ akademisyenleriyle birlikte yürüttüğü bir bilimsel analiz çalışması yapıyor. 6 Şubat’taki depremden sonra internet sayfamız dakikada 10 bin kez tıklandı ve bir süre sayfamız çöktü. İstanbul haricinde yurtdışından, ülkemizin muhtelif kentlerinden binaların durumu tespiti için başvuru aldık. 3.5 yılda 29 bin 700 civarında başvuru almışken son 6 günde 40 bin 379 başvuru aldık. Bu sayı her dakikada artıyor” dedi.

(Buğra Gökçe)

‘YOĞUN BİR TALEP VAR’

Gökçe hızlı tarama sürecinin takvimini şöyle anlattı:

“Bugüne dek analizlerimiz yaklaşık 10 gün sürüyordu. Şu aşamada tabii sürecimiz bir miktar uzayacak. Çünkü çok yoğun ve zamana sıkışmış bir talep var. Önümüzdeki günlerde hızlıca 50 ekiple sahaya çıkmış olacağız. Bir ekibimiz günde 3 binayı inceleyebiliyor. Ayda yaklaşık 3 bin 500 binayı hemen incelemeye başlayacağız. Şu an ekiplerimizin önemli bir bölümü Gaziantep’te Çevre Şehircilik Bakanlığı emrinde hasar tespit için görev yapıyor. Oradaki görevleri bitip İstanbul’a döndüklerinde ekip sayımızı 100’e çıkaracağız.”

KİRACIYA YARDIM VE TEST HAKKI

Buğra Gökçe, bugüne dek hızlı taramaya sadece mal sahiplerinin başvurduğunu ancak gelen talepler doğrultusunda kiracılardan da artık başvuru almaya başlayacaklarını belirtti. Başvuruların “binatespiti.ibb.istanbul” sitesi üzerinden yapılabileceğini, ayrıca belediyeye gelinmesine gerek olmadığını da söyledi.

Mevzuata göre 1500 lira olan kira yardımı ile İstanbul’da vatandaşı evinden çıkarmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Gökçe, İBB’nin kira yardımını 3 katına yani 4 bin 500 TL’ye çıkardığını açıkladı. Gökçe, “Mevzuatımız bu yardımı sadece ev sahibine vermeyi öngörüyor. Kiracıya tek seferlik taşınma yardımı veriliyor. Biz İBB olarak kiracıya da 4 bin 500 liralık yardım vereceğiz” dedi. Kahramanmaraş depremlerinde, 2000’den sonra yapılmış yeni binaların da yıkıldığını hatırlatan Gökçe, “Çok kısa bir süre sonra 2000 sonrasındaki yapılara ilişkin de hızlı taramaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

