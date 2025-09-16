İBB burs başvuru tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor.

23 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2025-2026 burs desteği için başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. İBB'den yapılan açıklamada; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz" denildi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?