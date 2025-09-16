Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025 14:43:00
İBB burs başvuru tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği "Genç Üniversiteli Eğitim Desteğine" ilişkin açıklama geldi. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliği sunmak için öğrencilere sağladığı desteği devam ettiriyor.

23 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

2025-2026 burs desteği için başvuruların başlayacağı tarih belli oldu. İBB'den yapılan açıklamada; "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayacaktır. Başvuru işlemleri belirtilen tarih ve saatten itibaren aktif olacaktır. Bilgilerinize sunar, göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz" denildi.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
  • Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
  • Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
