Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:17

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:17

İBB bursunun iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit ödemelerinin tamamlanması ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2 taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İBB burs ödemeleri yattı mı?

İLK TAKSİT OCAK AYINDA YAPILMIŞTI

İBB ilk taksit ödemesi 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İkinci taksit ödemesi için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl, ikinci taksit ödemeleri şubat ayında yapılmıştı. Bu nedenle, bu yıl da ikinci taksit ödemelerinin şubat veya mart aylarında gerçekleştirilmesi beklenityor. Kesin ödeme tarihi belirlendiğinde, İBB tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapılacak.

Ayrıca burs alma hakkı elde eden öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.

İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılıyor.