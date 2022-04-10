İBB CHP Grup Başkan Vekilliği'ne Doğan Subaşı yeniden seçildi
İBB CHP Meclis Grup Yönetimi ve Grup Başkan Vekilliği seçimlerinde Doğan Subaşı, yeniden seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP Meclis Grup Yönetimi ve Grup Başkan Vekili seçimleri yapıldı. Doğan Subaşı, yeniden İBB Meclis Grup Başkan Vekili seçildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda, İBB CHP Meclis Grup Yönetimi ve Grup Başkan Vekilliği seçimleri yapıldı. Seçime İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
DOĞAN SUBAŞI YENİDEN GUP BAŞKAN VEKİLİ OLDU
Önceki dönem İBB CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Doğan Subaşı, bugünkü seçimde yeniden İBB CHP Meclis Grup Başkan Vekili seçildi. Subaşı, seçimde tek adaydı.
İBB CHP Meclis Grup Yönetimine ise Tarık Balyalı, Mesut Kösedağı, Filiz Öztürk Çelik, Fidan Aslan Eroğlu, Hayrettin Özbakır, Mahir Çelik ve Nerze Özyurtlu seçildi. Grup yönetimi seçimlerinde 14 isim yarıştı. Seçilemeyen 7 kişiden 5’i önceki yönetimde yer alıyordu.
"16 MİLYON İSTANBULLU İÇİN YENİ DÖNEM"
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından seçimle ilgili yapılan paylaşım şöyle:
“İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla İl Başkanlığımızda gerçekleştirilen İBB Meclis Grup toplantısında, yapılan grup seçimi sonrası 16 milyon İstanbullu için yeni dönem meclis çalışması planlandı.”
Video Haberler
- Ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
- Eskişehir’de korkutan yangın!
- Silivri'de kuzenini bıçaklayan Reyhan T. tutuklandı
- AKP'li isme adrese teslim kadro
- Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama
- 'Kapadokya’da katliamı durdurun'
- Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e düştü
- Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
- 'Bu şehre ihanet etmiş olursunuz'
- Başakşehir, Sivasspor’un serisine son verdi!
- Sneijder'den derbi yorumu: Bir kez daha söylüyorum...