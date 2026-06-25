İBB çocuklar için birçok karne etkinliği düzenliyor

İBB Kültür AŞ, 26-27 Haziran tarihlerinde Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi’ni, 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Ücretsiz giriş için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekiyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birçok merkezde eğitici atölyeler düzenlerken, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı; Avcılar, Şişli ve Ümraniye Çözüm Noktalarına renkli minderler koyarak hikaye kitapları dağıtacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocuklara ve gençlere “Karne Şenliği” düzenleyecek. Etkinlik, 27 Haziran 2026 tarihinde Maltepe Etkinlik Alanı ve Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı olmak üzere iki merkezi noktada eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, gündüz saatlerinde panayır havasında gerçekleşecek şenlikte; çocuklara ve gençlere yönelik interaktif sahne gösterileri, uygulamalı atölyeler, şişme oyun alanları ve çeşitli ikramlıklar yer alacak. Programda illüzyon gösterisi, zumba, akrobat performansı, Neşeli Baloncuklar Clown Show, kukla gösterisi ve ritim performansı gibi farklı etkinlikler olacak. Akşam saatlerinde ise Maltepe Sahili Etkinlik Alanında Harika Kanatlar gösterisi ve Afra konseri, Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadında ise Ceviz Adam Müzikali ve Sufle konseri gerçekleşecek.

ÇOCUKLARA GİRİŞLER ÜCRETSİZ

İBB Kültür AŞ, çocuklar için Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde iki gün boyunca sürecek renkli bir karne şenliği programı hazırladı. Atölyelerden gösterilere uzanan etkinliklerle çocuklar karne sevincini doyasıya yaşarken, 26-27 Haziran tarihlerinde Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açacak. Bu merkezlerde yapılacak yaratıcı atölyeler ve sahne performansları, çocukları sanat, eğlence ve keşifle buluşturacak. İki gün boyunca sürecek şenlik programında sihirbazlık, ritim, kukla, bubble show ve jonglör gösterilerinin yanı sıra maske tasarımı, mum yapımı, origami, vitray sanatı, taş boyama ve daha birçok yaratıcı atölye çocuklarla buluşacak. Atölye çalışmalarına katılım sağlamak için, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yapılması, etkinliklere katılmak için müze girişlerinde kimlik ibraz edilmesi gerekiyor.

Kültür AŞ’nin düzenlediği etkinlik programı şöyle gerçekleşecek:

MİNİATÜRK

26 Haziran 2026

15.00–16.00 | Sihirbazlık Atölyesi (Çocuk)

16.00–17.00 | Mum Atölyesi (Çocuk)

17.00–20.00 | Sunucu / Animasyon (Performans)

17.00–17.30 | 7 Bölge Türkiye (Kukla Gösterisi) (Performans)

17.30–18.00 | Zumba Kids (Performans)

18.00–18.30 | Ritim Show (Çocuk)

18.30–19.00 | Bubble Show (Performans)

19.00–20.00 | Profesör Tostos ve Davşan (Performans)

27 Haziran 2026

14.00–15.00 | Maske Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Kendi Gezegenini Tasarla Atölyesi (Çocuk)

17.00–20.00 | Sunucu / Animasyon (Performans)

17.00–17.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Performans)

17.30–18.00 | Jonglör Gösterisi (Çocuk)

18.00–18.30 | Ritim Show (Performans)

18.30–19.00 | Zumba Kids (Performans)

19.00–20.00 | Dostluk Müzikali (Performans)

DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ

26 Haziran 2026

15.00–16.00 | Origami Atölyesi (Çocuk)

16.00–17.00 | Japon Feneri Tasarım Atölyesi (Çocuk)

17.00–18.00 | Maneki Neko (Şans Kedisi) Boyama Atölyesi (Çocuk)

27 Haziran 2026

14.00–15.00 | Ücretli Atölyeler (Çocuk)

15.00–16.00 | Ücretli Atölyeler (Çocuk)

16.00–17.00 | Daruma Dilek Bebekleri Yapımı (Çocuk)

17.00–18.00 | Fuji Dağı Boyama Atölyesi (Çocuk)

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ

26 Haziran 2026

13.00–14.00 | Bohem Maske Tasarım Atölyesi (Çocuk)

14.00–15.00 | Takı Tasarım Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Vitray Sanat Atölyesi (Çocuk)

27 Haziran 2026

12.00–13.00 | T-shirt Boyama Atölyesi (Çocuk)

13.00–14.00 | Epoksi Anahtarlık Yapım Atölyesi (Çocuk)

14.00–15.00 | Metal Kabartma Tablo Yapım Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Taş Boyama Atölyesi (Çocuk)

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDAN KARNE GÜNÜNE ÖZEL YÜZDE 25 İNDİRİM

İstanbul’un çeşitli noktalarında hizmet veren İstanbul Kitapçısı, kitapseverlerin vazgeçilmez mekânları arasında yer almaya devam ediyor. Belirli günlere özel kampanyaları hayata geçiren İstanbul Kitapçısı, Karne Günü’ne özel 26 Haziran – 12 Temmuz tarihlerinde geçerli olmak üzere tüm çocuk kitaplarında yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor.

SOSYAL HİZMETLER EĞİTİCİ ATÖLYELER DÜZENLİYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 26 Haziran’da birçok merkezde eğitici atölyeler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklara yönelik Beyoğlu Örnektepe Mahalle Evi’nde Spor atölyesi düzenliyor. 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek Spor atölyesinde, çocuklar temel spor ve egzersiz hareketleri yapacak. Yine aynı tarihte Çengelköy Mahalle Evi’nde Ritim Atölyesi düzenleniyor. Çocuklar çeşitli enstrümanlarla müzik ve ritim çalışmaları yapacak.

Bilgilendirmeye göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği diğer atölyeler ise şöyle:

"İsmetpaşa Mahalle Evi’nde Akıl Oyunları Atölyesi düzenlenecek. Çocuklar bu atölyede renkli şekiller kullanarak zeka ve akıl oyunları oynayacak.

Tuzla İçmeler Mahalle Evi’nde ise ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ düzenleniyor. Çocuklar bu etkinlikle kendi kısa hikayelerini yazmayı öğrenecek. Zafer Mahalle Evi’nde düzenlenen ‘Fırçamın İlhamı Atölyesi’nde ise, çocuklar tuval üzerine serbest resim boyama çalışmaları yapacak.

Arnavutköy İSADEM’de ‘Hayal Tasarım Atölyesi’ne katılan çocuklar ise; hayal güçlerini geliştiren etkinliklere misafir olacak.

Bahçelievler İSADEM’de çocuklar, ‘Parkuru Aşalım Atölyesi’ ile kurulan parkurlarda hareketli ve eğlenceli spor yarışları yapacak.

Başakşehir İSADEM’de ‘Oyunlarla Öğreniyorum Atölyesi’de çocuklar, yeni bilgileri eğitici oyunlar oynayarak öğrenecek.

Esenyurt İSADEM’de ‘Cam Boyama Atölyesi’nde çocuklar, cam objelerin üzerini boyalarla renklendirecek.

Esenyurt iSADEM’de ‘Hayal Tasarım Atölyesi’ ile çocukların hayal güçlerini geliştiren bir etkinlik düzenlenecek. Yine aynı yerde, ‘Yağlı Boya Atölyesi’ ile çocuklar yağlı boya resimler yapacak.

Fatih İSADEM’de ‘Yaratıcı Anlatıcılık Atölyesi: TABU’ ile çocuklar, yasaklı kelimeleri kullanmadan kelime anlatma oyunu oynayacak.

Gaziosmanpaşa İSADEM’de, ‘Parkuru Aşalım Atölyesi’yle çocuklar, kurulan parkurlarda hareketli ve eğlenceli spor yarışları yapacak.

Küçükçekmece İSADEM’de, ‘Ahşap Boyama Atölyesi’ ile çocuklar çeşitli ahşap eşyaları boyayarak süsleyecek.

Küçükçekmece İSADEM’de, ‘Tik Tak Saatine Bak Atölyesi’ ile çocuklara saati okuma ve zaman kavramı öğretilecek.

Sancaktepe İSADEM’de, ‘Hafızamı Güçlendiriyorum Atölyesi’ ile çocuklar, hafızayı ve dikkati geliştiren kart eşleştirme oyunları oynayacak.

Sultanbeyli İSADEM’de ‘Mandala ve Şekiller Atölyesi’ ile çocuklar rahatlatıcı mandala desenleri ve çeşitli şekiller boyayacak.

Zeytinburnu İSADEM’de ise ‘Düşün ve Anlat Atölyesi’ ile çocukların duygu ve düşüncelerini sözlü olarak ifade etme çalışmaları yapılacak.

Çengelköy İSADEM’de, ‘Kitap Okumayı Seviyorum Atölyesi’ ile çocuklarla birlikte kitap okunarak, okuma sevgisi üzerine sohbet edilecek.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ise, ‘Çocuk katılımı atölyesi ile, çocukların zorbalık türlerini tanıyabilmesi, güvenli akran ilişkileri geliştirebilme ve destek alma becerilerinin güçlendirilmesi, dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanıyabilmeleri ve güvenli internet kullanım becerilerinin desteklenmesi ve çevre sorunlarına ilişkin farkındalık geliştirmeleri amaçlanıyor"