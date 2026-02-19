İBB davası 9 Mart'ta başlıyor: Yeni duruşma salonu yetişmedi!

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı İBB davasında ilk duruşma 9 Mart’ta görülecek.

BÜYÜK DURUŞMA SALONU DAVAYA YETİŞMEYECEK

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Silivri’deki Marmara F Tipi Cezaevi kampüsünde inşasına başlanan yeni ve daha büyük duruşma salonunun davaya yetişmeyeceği öğrenildi. Mahkeme heyeti, yargılamaya mevcut binadaki 1 no’lu salonda başlanmasına karar verdi.

Salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle ilk etapta yalnızca tutuklu sanıkların duruşmaya getirileceği belirtildi. Tutuksuz sanıkların ise ya Ramazan ayından sonra ya da inşaatın tamamlanması halinde yeni salonda yapılacak oturumlarda hazır bulunacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin iddianame 8 Aralık’ta hazırlanmıştı. İddianamede 143 farklı eylem kapsamında; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma ve verme”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması”, “çevrenin kasten kirletilmesi” ve “Orman Kanunu’na muhalefet” gibi çok sayıda suçlama yer alıyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.