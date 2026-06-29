İBB Davası'nda 16.hafta: Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yapıyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 59’u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası’nın 58’inci duruşma günü başladı.

Geçtiğimiz perşembe tamamlanan 57. duruşma gününde İBB genel sekreter yardımcısı, şehir plancısı Gürkan Akgün’ün savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı. Akgün savunmasında hakkındaki iddialara yönelik çok sayıda belge gösterirken "Rantın en yoğun olduğu makamlarda görev yapmış biri olarak soruyorum: Eğer aklımın bir köşesinde çıkar sağlama düşüncesi olsaydı, bugün sadece bir araba olan malvarlığıyla karşınızda bu kadar rahat konuşabilir miydim? Benim peşinden gittiğim tek çıkar, bir kamu görevlisi olarak halkın tamamının çıkarıdır" demişti.

Tutuklu isimlerden henüz savunması alınmayan beş kişi kalırken bugün Akgün'ün avukat savunmaları tamamlandığı takdirde savunma sırası, Medya A.Ş. Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’a gelecek. Ongun’un savunmasının en az üç duruşma günü sürebileceği belirtilirken daha sonra sırasıyla İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve son olarak İmamoğlu savunma yapacak.

ARA KARAR BEKLENİYOR

9 Mart’ta başlayan davada tutuklu savunmalarının alındığı ilk duruşmanın, 20 Temmuz’daki adli tatil öncesi ara karara bağlanması bekleniyor.

Tutuklu sanıklar salona alkışlarla girdi. İzleyiciler, bugün doğum günü olan İBB Medya A.Ş. Reklam Alanları Müdürü Elif Güven için "İyi ki doğdun Elif" diye seslendi. Güven’in annesi ise gözyaşlarıyla kızına şöyle seslendi: "Canım Elifim, prensesim, ilk göz ağrım. Seni çok özledim, çok seviyorum. Artık yeter, gel diyorum birtanem. Seninle gurur duyuyorum kızım. Bugünler geçecek yavrum, geçecek." Ekrem İmamoğlu da duruşma başlamadan Elif Güven'e sarılarak doğum gününü kutladı.

13:20 - İLK ARA VERİLDİ

Yılmaz’ın savunmasının ardından davaya ilk ara verildi. Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın ölümüne üzüldüğünü belirterek “Başımız sağolsun. Kadir Abi’ye çok üzüldük. Fatsa’nın, Ordu’nun, Türkiye’nin başı sağ olsun. İsmini yaşatacağız. Hepinizi çok öpüyorum” ifadeleriyle salondan ayrıldı.

11:30 - “KENDİSİNİ DEĞİL, OTURDUĞU MAKAMI TUTUKLADILAR”

Gürkan Akgün’ün savunma yapan ilk avukatı Selin Gönül, dosyanın önemli dayanaklarından biri olan ihale iddialarının daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77742 sayılı soruşturmasında yer aldığını belirterek “Aynı olay, aynı deliller, aynı başsavcılık ama ihaleler iki farklı soruşturma numarasıyla karşımıza çıktı” dedi.

Dosyada Akgün aleyhine şikayetçi olan Mehmet İlhan Gülay ve Selman Narman gibi iş insanlarının dosyadaki konumunun değiştirildiğini belirten Gönül, Gülay’ın önce şüpheli olarak dosyaya eklendiğini ancak iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldığını belirterek “Ne oldu da bu sıfat değişikliği yaşandı bilmiyoruz. Dosyanın içinde göremiyoruz”dedi. Narman’ın ise dosyada farklı aşamalarda “şüpheli”, “müşteki şüpheli” ve “tanık” olarak geçtiğini hatırlatan Gönül “Bir gün tanık, bir gün şüpheli, bir gün müşteki olabiliyor; kişinin sıfatı nedir?” diye sordu.

Savunmasında, Akgün’ün yer aldığı bilirkişi raporlarının hazırlanma süreci de eleştiren Gönül, bilirkişi heyetinin 668 klasörlük dosyayı birkaç ay içinde inceleyerek sonuca ulaştığını aktararak “Ben avukatlık geçmişimde o kadar dosya okumamışımdır. Bir bilirkişi heyeti 666 klasörü sindiriyor, okuyor ve usulsüzlükleri tespit edebiliyor. Bunun ne kadar sağlıklı bir rapor incelemesi olduğu değerlendirmenize sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gönül ayrıca, İPA Başkanı Buğra Gökce’nin de savunmasında yer verdiği “bilirkişi terfisine” de değindi. Raporun hazırlanma biçiminin tarafsızlık açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten ve raporda “usulsüzlükleri tespit et” yaklaşımının öne çıktığını ileri süren Gönül, raporu hazırlayan isimlerden İsmail Çobanoğlu’nun rapor tarihinden sonra TBMM kararıyla Sayıştay üyeliğine seçildiğini hatırlattı.

Akgün’ün tutukluluk sürecine de değinen Gönül, tutukluluk halinin ailelere açıklanamaz hale geldiğini söylerken şöyle konuştu: “Karşı tarafta her gün ‘Ne olacak?’ diye bekleyen bir anne baba var. Bir ailenin yeri dört duvarın içi olmamalı. Gürkan Akgün o gün o makamda oturmasaydı bugün tutuklanmayacaktı. Kendisini değil, oturduğu makamı tutukladılar.”

Gönül’ün savunmasınn ardından Akgün’ün ikinci avukatı Erhan Yılmaz, savunmasına başladı.

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