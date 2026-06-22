İBB Davası’nda 54.gün: Etkinlik koordinatörü Ceyda Kıryak’ın savunması başladı

Bugün devam eden davada ilk olarak etkinlik koordinatörü Ceyda Kıryak’ın savunması alınıyor. Daha sonra ise Kültür A.Ş Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç’ın savunma yapması bekleniyor.

16 eylemle suçlanan Kıryak, hakkındaki suçlamaları tam olarak anlamadığını belirterek mahkeme başkanından suçları kendisine aktarmasını istedi. Mahkeme başkanı, hakkında isnat edilen suçları kendisine açıkladıktan sonra Kıryak “Benim ne iş yaptığım, iddianameyi yazanlar tarafından anlaşılamamış” diyerek savunmasına başladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz perşembe 53. duruşma günü tamamlanan davada, yapılan dördüncü tutukluluk incelemesi sonucu eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman ile beraber dokuz ismin tahliyesine karar verildi.

Son kararla birlikte tutuklu sayısının 59’a düştüğü davada son olarak İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten’in savunması alındı. Hakkındaki suçlamaların yalnızca tanık beyanlarıyla sınırlı olduğunu belirten Gülten, “Hayatının tamamını kamu hizmetine adamış bir şehir plancısı ve bürokrat olarak yedi ay ne ile suçlandığımı bilmeden geçti” diye konuştu.

Davada, İmamoğlu dahil olmak üzere henüz savunmasını yapmayan 11 tutuklu kalırken ilk duruşmanın temmuz ayının ilk iki haftası içinde tamamlanması bekleniyor.