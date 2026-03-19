İBB Davası'nda duruşma salonuna girişler kısıtlanmıştı: CHP'li Ergül'den 'aleniyet ilkesi' hatırlatması!

İBB davasının ikinci haftasında, pazartesi günü yapılamayan duruşmanın ardından mahkemenin talebi doğrultusunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan önlemler kapsamında duruşma salonuna katılım sınırlandırıldı.

Duruşma salonuna girişlerin “fiziki koşullar” gerekçesiyle sınırlandırılmasına tepki gösteren CHP 20. dönem milletvekili ve avukat Sabri Ergül, “402 kişi hakkında dava açıyorsanız, buna uygun salonu hazırlamak zorundasınızdır. Fiziki yetersizlik aleniyet ilkesinin önüne geçemez” diye konuştu.

Savcılığın yalnızca idari düzenlemelerden sorumlu olduğunu belirten Ergül, “Mahkeme salonunun düzenlenmesi, yeterli alanın sağlanması başsavcılığın görevidir. Bu eksiklik yurttaşların duruşmaya erişimini engellemek için gerekçe yapılamaz” dedi.

Geçmişte sıkıyönetim döneminde dahi büyük davalar için spor salonlarının mahkeme salonuna dönüştürüldüğünü anımsatan Ergül, bugünkü uygulamanın “kötü bir emsal” yaratabileceği uyarısında bulundu. Ergül, “Herkesin, hiçbir kayda ya da ayrıma tabi olmadan duruşmaya girip izleyebilmesi ve gördüklerini dışarıda anlatabilmesi gerekir. Gerekirse Silivri’de bulunan spor salonları veya büyük alanlar mahkeme salonuna dönüştürülmeli. Aleniyet ilkesi vazgeçilmezdir” diyerek sözlerini noktaladı.