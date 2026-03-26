İBB Davası'ndan 'görüntü paylaşan' kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İBB davasının dünkü duruşmasında, sahte olduğu iddia edilen basın kartıyla salona girerek çekim yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan adli süreç kapsamında şüpheli, savcılık talimatıyla mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 1 Nolu (İBB Duruşması) Duruşma Salonunda 25.03.2026 günü görülen İBB duruşması esnasında, E.Y.T. isimli şahsın, duruşma salonu içerisinde Jandarma personelinin görüneceği şekilde fotoğraf çekimi yaptığı ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen basın kartı kullandığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 26.03.2026 günü Bakırköy Adalet Sarayında hazır edilmek üzere gözaltına alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.