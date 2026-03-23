İBB Davasında 3. hafta: Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık savunma yapacak!

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB Davasında 3. haftaya girildi.

Şeker Bayramı tatilinin ardından 8. duruşma günüyle yargılama devam edecek. Bugün ilk savunmayı, tutuklu Altan Ertürk yapacak. Bu hafta, isimleri listede 11 ve 12. sırada yer alan; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da savunma yapacak.

İddianamede, Şahan hakkında çeşitli suçlamalardan toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Çalık hakkında da birden fazla suçlama ile 30 yıldan 88 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İki ismin de uzun süren savunma yapması bekleniyor. Ayrıca, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş’in de bu hafta sanık kürsüsüne çıkması öngörülüyor.

Mahkeme Başkanı, Ramazan nedeniyle ilk iki hafta saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında görülen duruşmaların bu haftadan itibaren saat 10.00 ile 21/22.00 saatleri arasında görüleceğini açıklamıştı. Nisan ayı sonuna kadar tutuklu sanık savunmalarının tamamlanması hedefi nedeniyle bugünden itibaren duruşmanın daha geç saatlerde sona ermesi planlanıyor.

DURUŞMANIN İKİNCİ HAFTASINDA NELER YAŞANDI?

Duruşmanın ikinci haftasının ilk duruşması 16 Mart pazartesi günü itibarıyla başladı. Henüz savunmalar başlamadan Jandarma, duruşmaya cübbesiyle gelen ve avukat kısmına oturan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in yerini yerini değiştirmek istedi. Talebe tepki gösteren Özer, “Burası cezaevi değil. Ben buraya avukat olarak geldim. Notumu alıyorum, iddianame de önümde açık. Yeter ya. Yönetemiyorsa yapmasın” dedi.

Mahkeme başkanı, tartışmaların devam etmesi üzerine duruşmaya süresiz ara verdi. Aradan sonra salona gelen mübaşir duruşmanın ertesi güne ertelendiğini duyurdu. 6 saat sürmesi planlanan duruşma sadece 10 dakika sürdü.

GAZETECİLERDEN MAHKEMEYE DİLEKÇE: TALEP KABUL EDİLMEDİ

İBB Davası’nda duruşmayı takip eden gazeteciler tarafından İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyetine talep dilekçesi sunuldu. Gazeteciler koşulların elverişsiz olduğunu ve yer değiştirme uygulamasından vazgeçilmesi taleplerini mahkemeye iletti. Ancak Mahkeme Başkanı kararından vazgeçmedi. Sadece sandalyeleri değiştirilen gazeteciler duruşmayı, salonun en kör noktasından takip etmeye devam ediyor.

‘SEYİRCİ KISITI’ TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, Duruşmanın ertelenmesinden hemen sonra, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı. Müzekkerede, bundan sonraki duruşmalara; sanıklar ve vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri, yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ya da ikinci derece yakınlarından birinin alınmasının uygun olacağı belirtildi. Mahkeme, sayılan kişiler dışındaki kişilerin duruşma salonuna alınmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebini kabul etti.

İTİRAFÇI ÜMİT POLAT SAVUNMASINDA DÜZELTME YAPTI

İBB Davası’nın 6. Duruşma günü olan 17 Mart’ta, daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ancak ifadeleri yetersiz bulunduğu için tutukluluğu devam eden Ümit Polat’ın çapraz sorgusu yapıldı. Polat sorgunun ardından, ilk hafta mahkemede yaptığı savunmaya ilişkin düzeltme yaptı. Polat, “Daha önce böyle bir topluluğa karşı hiç konuşmadım. Buradaki baskı beni çökertti. Algım kayboldu, bazı şeyleri atladım” dedi ve şöyle ekledi: “‘Vali yalanladı’ dendi. Ben Valiye saygısızlık yapmak istemem, yanlış bir şey olduysa özür dilerim. Akrabası değil, akrabasının arkadaşı çalışıyor. Paranın teslim edilmesi ile ilgili hiç 'gördüm' gibi bir ifadem olmadı.”

İMAMOĞLU: “TUTUKSUZ YARGILAMA HAKKINI SAĞLARSANIZ TARİHE GEÇERSİNİZ”

Davanın 18. Mart’taki 7. duruşma gününde savunmalar başlamadan önce Mahkeme Başkanından izin alarak kürsüye gelen İmamoğlu, seyirci kısıtının kaldırılmasını ve tutuksuz yargılamayı talep etti. İmamoğlu, “Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz” dedi.

“GÖRMEDİM, ŞÜPHELENDİM” DİYEN MURAT OR SAVUNMA YAPTI: “BEYANLARIM KESİN GÖRGÜYE DAYANMIYOR"

Daha sonra Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or savunma yaptı.

Rüşvete aracılık etmekle suçlanan ve savılık ifadesinde "duydum, şüphelendim" ifadeleri dikkat çeken Or, “Kimseden Ali Sukas adına para talep etmedim. Kimseden de para almadım. Getirileni açıp bakma, inceleme, getirilenle ilgili soru sorma yetkim bulunmamakta. Etkin pişmanlıktan yararlanma ihtiyacı hissetmedim. Kesin görgüye dayanmış beyanlarım değildir. Kimseye bir ithamda bulunmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Ali Sukas’a para verildiğine gözümle şahit olmadım” dedi.

“İFADELERİM İDDİANAMEYE YANLIŞ GEÇİRİLDİ” İDDİASI

Murat Or ayrıca, verdiği ifadeler arasında çelişkiler olduğunu belirterek bazı ifadelerinin iddianameye yanlış geçirildiğini öne sürdü. Verdiği ifadenin tam metnini iddianamede gördüğünü belirten ve ifadelerde maddi hatalar olduğunu aktaran Or, “Ben ‘düşünülebilir’ demiştim ama bu kelime ifademde ‘düşünmekteyim’ diye yer almış. İkincisi ise, ’Burada bulunduğunu düşündüğüm’ dedim ama bu ifadede ‘bulunan’ diye yazılmış” ifadelerini kullandı.

ALİ SUKAS’TAN GİZLİ TANIK “GÜRGEN” HAKKINDA “ŞEYTAN” BENZETMESİ

Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, savunmasında gizli tanık “Gürgen”in ifadelerine tepki göstererek,”Şimdi bu mahlukat nasıl bir canlıysa, yazıcı melekleri gibi benim omuzuma oturmuş, beni 24 saat izlemiş. Bunu düşündüm yani böyle bir canlı var mıdır diye. 'Evliya olabilir mi?' dedim, olmadı o. 'İn midir, cin midir' derken şeytanda karar kıldım. Çünkü fitne ve dedikoduyu yayan şeytandır. Yani başka hiçbir yaratılmış böyle bir görevi üstlenmemiştir” dedi.

“ÜMİT ‘FİRMALARDAN DUYDUM’ DİYOR, FİRMALAR ‘ÜMİT’TEN DUYDUK’ DİYOR”

Ali Sukas, etkin pişmanlık ifadesi veren ancak yeterli görülmemesi nedeniyle tahliye olamayan Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın ifadelerine yanıt verdi. Polat’ın “Ali Sukas’ın adı piyasada yüzde 10’cuya çıktı” iddiasını yalanlayan Sukas, “Ümit Polat diyor ki, ‘firmalardan duydum’. Firmalar diyor, ‘biz Ümit Polat'tan duyduk’. Takdiri size bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

BAYRAM ÖNCESİ TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

Ali Sukas’ın savunması yaklaşık 3 saat sürdü ancak tamamlanmadı. Mahkeme Başkanı duruşmanın pazartesi devam etmesine karar verdi. Avukatlar, Mahkeme Başkanı’ndan tahliye değerlendirmesi yaparak ara karar kurmasını istedi. Hakim, tutukluluk değerlendirmesini nisan ayında yapacağını tekrar etti. Bayram öncesi İBB Davasında tahliye kararı çıkmadı.