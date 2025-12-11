İBB’den Anadolu Ajansı’nın “mezarlıklara yüzde 200 zam” haberine yalanlama: 'İki binli üç binli rakamlar söz konusu değil'

Anadolu Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2026 mezarlık ücreti ve hizmet bedeline ait bazı kalemlere yüzde 200 zam yapılması talep edildiğini öne sürdü. Haber, “İstanbul’da artık ölmek de zor” başlığıyla kısa sürede kamuoyunda geniş yer bulurken İBB, bugün konu hakkında basın toplantısı düzenledi.

İBB Tarife Komisyonu Başkanı Mustafa Karaoğlu tarafından yapılan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, İBB tarafından sağlanan cenaze hizmetlerinin büyük çoğunluğunun ücretsiz olduğu hatırlatılırken Karaoğlu, “Çıkan ‘Artık İstanbul’da ölmek de zor’ başlıklı haberin hiçbir gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur” ifadelerini kullandı.

İBB tarafından soğuk hava tesisli gasilhanelerde cenazelerin bekletilmesi, İstanbul içi cenaze nakli ve standart tabut hizmeti için hiçbir ücret alınmadığını aktaran Karaoğlu, galvanizli tabut ücretinin ise yalnızca “trafik kazaları veya şehirler arası nakillerde sıvı sızmasını önlemek amacıyla kullanılan özel bir uygulama olduğu ve toplam hizmetler içinde oldukça sınırlı yer tuttuğu” bilgisini paylaştı.

İKİ BİNLİ, ÜÇ BİNLİ RAKAMLAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamada ücret artışlarının kapsamının da dar olduğu belirtilerek, “Vatandaşlarımız için verilen cenaze hizmeti yerleri 272 lira olan rakam 408 liraya çıkartılmıştır. Öyle haberde bahsedildiği gibi iki binli, üç binli rakamlar söz konusu değildir” denildi.

Karaoğlu, birinci grup mezarlıklarla ilgili iddialara da açıklık getirirken Karacaahmet, Çengelköy ve Nakkaştepe gibi mezarlıklarda yer satışının zaten bulunmadığı belirterek, “Buralar belirli nitelikteki definler için kullanılan alanlardır. Zaten defin yapılacak yeni yer yoktur” ifadelerini kullandı. Açıklamada, lahit mezar uygulamasının ise çift katlı ve taleplere bağlı özel bir hizmet olduğu hatırlatıldı.

İSPARK KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Söz konusu haberlerde İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerinin de zamlanacağına de değinilirken İSPARK ile ilgili konuşan Karaoğlu, İstanbul Valiliği’nin başlattığı ve okul alanları başta olmak üzere kamu alanlarında hizmet veren İSTAY Park uygulamasının kapsamını hatırlattı. Karaoğlu, “Söz konusu bu alanlar okul alanlarıdır, okul bahçeleridir. Okul bahçelerine otopark hizmeti olmaz arkadaşlar. Okul alanlarında çocuk sesi olur, veliler olur; araçların okul bahçelerinde yeri yoktur” dedi. Karaoğlu, valiliğin uygulamasında İSPARK’a göre yüzde 30 daha yüksek ücret alındığını vurguladı.

Karaoğlu, sözlerini “Ekrem İmamoğlu’nun çizmiş olduğu istikamet doğrultusunda, İstanbul halkına en ucuz hizmeti verebilmek için bütün şartları zorluyoruz” diyerek sonlandırdı.