Eski HaberTürk spikeri Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'a taciz iddiası!

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te gözaltına alındı. Savcılık, Ersoy ile birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırladığı sevk yazısında ağır suçlamalara yer verdi.

“UYUŞTURUCU KULLANIMI İÇİN YER SAĞLAMA” VE “KADINLARA UYUŞTURUCU TEMİN ETME” SUÇLAMALARI

Sevk yazısında, şüphelilerin “kendi konutlarında uyuşturucu kullanılması için yer ve imkân sağladıkları”, “eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri” ve “ikiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları” ifade edildi. Ayrıca, “çevrelerindeki kadınları bu ilişkilere sokarak sektörel ve maddi çıkar elde ettikleri” iddiaları da yer aldı.

Ersoy ve beraberindeki üç isim çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NUR KÖŞKER’DEN SARSICI AÇIKLAMALAR: “SİSTEMATİK TACİZE UĞRADIM”

Gelişmelerin ardından Habertürk’te ekran yüzü olarak görev yaparken istifa ederek Türkiye’den ayrılan spiker Nur Köşker, gazeteci Tarkan Kaleli’ye yaptığı açıklamalarda Mehmet Akif Ersoy’un kendisini uzun süre taciz ettiğini öne sürdü.

“ASANSÖR KAPISINI TUTUP TACİZ EDERDİ”

Köşker, evli olduğu dönemde başlayan ve uzun süre devam eden rahatsız edici davranışlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Asansör kapısını tutup garip hareketler yapıyordu. Attığı saçma sapan mesajlar vardı. ‘Sabah bülteninde LED’in önüne geç, bacaklarını göreyim. Masanın arkasına saklamışlar’ diye mesaj atıyordu. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi?”

Köşker, Ersoy’un kendisini ekrandan almakla tehdit ettiğini ve bu nedenle istifa ederek kanaldan ayrıldığını belirtti.

“BİR SENE İŞSİZ KALDIM, HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİ OLDU”

İstifasının ardından ciddi bir kariyer darbesi aldığını ifade eden Köşker, şöyle devam etti:

“Bir sene işsiz kaldım o adam yüzünden. Kariyerimin zirvesindeydim, hafta sonu ana haberi sunuyordum. En sonunda ‘Bu ülkede olmayacak herhalde’ diyerek ülkeyi terk ettim.”

“KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORDUM”

Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada, neden uzun süre sessiz kaldığını da anlattı:

“Kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir şey gelmeyen karanlık bir tipti. O dönem evliydim, ailemi korumam gerekiyordu. Kimseye anlatamadım.”

Köşker, genel yayın yönetmeni olduktan sonra Ersoy’un baskısının arttığını ve ekrandan almakla tehdit edilince istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

“Sabahın 5’inde ‘LED’in önüne geç, endamını saklama’ mesajı atıyordu”

Tacizin boyutlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sabahın 5’inde ‘Endamını masanın arkasına saklamışlar, LED’in önüne geç’ diye mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum, kendisi utanmıyordu.”

