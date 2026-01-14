İBB’den çocuklara sömestir armağanı: İstanbul’da yarıyıl tatili şöleni başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 17 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek yarıyıl tatili için çocuklara şehir ölçeğinde bir tatil programı hazırladı. İstanbul’un 39 ilçesinde, 64 sosyal hizmet merkezi, 19 kültür merkezi, spor tesisleri, vapur iskeleleri, meydanlar ve teknoloji atölyeleri başta olmak üzere 100’ü aşkın lokasyonda yürütülecek etkinliklerle 100 binden fazla çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

ARTİSTANBUL FESHANE VE MÜZE GAZHANE’DE ÇOCUK ŞENLİKLERİ

Sömestirin ana merkezlerinden biri Artİstanbul Feshane olacak. Alanda; “Duyguların Rengi”, “Fenakistiskop”, “Linol Baskı”, “Flipbook Animasyon”, “İcat Tasarlama” ve “Hayal Fabrikası” gibi yaratıcı içeriklerle atölyeler düzenlenecek. “Herkes Eşit Herkes Farklı” ve “Gezgin Kentte” temalı tasarım çalışmaları da çocuklarla buluşacak. 7-12 yaş grubu için hazırlanan tam günlük İBB Çocuk Akademisi, eğlence ile öğrenmeyi bir arada sunacak.

Yarıyıl tatilinin diğer merkezi Müze Gazhane olacak. Burada “Şehir Tasarımı”, “3 Boyutlu İcat Oluşturma” ve Picasso/Miro temalı heykel çalışmaları gibi atölyeler yer alacak. Engelli çocuklar için özel resim atölyeleri, müzik, ritim ve empati odaklı programlar düzenlenecek. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını merkeze alan “Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi ile çocuklar yakın tarih ve kentleşme deneyimine odaklanacak. Aynı merkezde “Rüya” ve “Çöpsüz Dünya” isimli çocuk oyunları sahnelenecek.

Sömestirle birlikte başlayan ve iki ay sürecek olan Artİstanbul Feshane buz pisti, yaklaşık 50 bin çocuğu ücretsiz kış sporlarıyla buluşturacak. Buz pisti ile şehrin sosyal yaşamına yeni bir eğlence alanı kazandırılması hedefleniyor. İBB, tatil boyunca her gün bin çocuğu Vialand ve KidZania’da ücretsiz eğlence ile buluşturacak.

11 BİNİ AŞKIN ÇOCUK AKADEMİ VE ATÖLYELERDE BULUŞUYOR

İBB Sosyal Hizmetler koordinasyonunda, 39 ilçedeki 64 merkezde 11 bin 740 çocuk ağırlanacak. İBB Çocuk Akademisi, 8 ilçede tam zamanlı eğitim verirken 42 farklı merkezde, 25 başlıkta 300 ayrı atölye çalışması yapılacak.

MİNİATÜRK TATİL BOYU ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

İBB Kültür AŞ, sömestir tatiline özel kampanya kapsamında 17 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında 15 yaş ve altı tüm çocuklara Miniatürk’te ücretsiz ziyaret imkânı sunuyor. Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü şubesi ve Dijital Deneyim Merkezi tatil boyunca performanslar, atölyeler ve oyunlarla minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

ŞEHİR TİYATROLARI ÇOCUKLAR İÇİN PERDE AÇIYOR

Şehir Tiyatroları, yalnızca pazar günleri sergilenen çocuk oyunlarının yanı sıra 19 Ocak ve 26 Ocak tarihlerinde de minikleri sahnelerde ağırlayacak. Tatil boyunca yerli ve yabancı eserlerden oluşan repertuarda “Merhaba Çocuk”, “Benim Küçük Yıldızım”, “Masal”, “Fındıkkıran”, “Rüya”, “Çöpsüz Dünya”, “Bir Gece Masalı”, “Sesler Ülkesi” ve “Sevdalı Bulut” sahnelenecek. Biletler çevrimiçi satış kanallarından temin edilebilecek.

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA YÜZDE 50 İNDİRİM

İstanbul Kitapçısı, 17 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ikinci kitap alışverişlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

SİNEBÜS İLE SİNEMA MAHALLELERE GİDİYOR

Sineeser tatili boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri Sinebüs’te çocuklara özel film gösterimleri yapılacak. Program detayları kültür platformu üzerinden duyurulacak.

Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenecek “Karneni Getir Buzda Kay” etkinliği 6-17 yaş, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’ndeki “Karneni Getir Aqua’da Kay” etkinliği 9-13 yaş, Haliç Su Sporları Merkezi’ndeki “Karneni Getir Kürek Çek” programı ise 14-18 yaş çocuklara yönelik gerçekleştirilecek.

AĞAÇ AŞ İLE BİTKİ DİKİM ATÖLYELERİ

7-14 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz Bitki Dikim Atölyesi, “Minik Eller Çiçek Ekim Atölyesi” ve “Minik Bahçıvanlar” etkinlikleri ile çocuklar doğayla bağ kuracak. Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve İdealtepe 50. Yıl Korusu gibi alanlarda Yaban Hayvanlarını Tanıyalım ve Doğa Dedektifi etkinlikleri düzenlenecek.

Aynı zamanda İBB Turizm Şube Müdürlüğü’nün “Küçük Rehberler” projesi ile 800 çocuk; rehberler eşliğinde Artİstanbul Feshane’den Polieuktos Kazı Alanı’na uzanan tarih turuna çıkarılacak.

ŞEHİR HATLARI’NDAN BOĞAZ TURU

Şehir Hatları, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Boğaz turu düzenleyecek. Yaklaşık 300 çocuğun katılacağı tur, Kabataş İskelesi’nden başlayıp yine Kabataş’ta sona erecek ve iki saat sürecek.

SAĞLIKLI BESLENME VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI ATÖLYELER

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; 28 ve 30 Ocak tarihlerinde Esenyurt ve Ataşehir Halk Sağlığı Merkezlerinde diyetisyen eşliğinde “Renkli Tabaklar” atölyesi düzenleyecek. Ayrıca 13-16 yaş için “Sağlıklı Sınırların Keşfi”, 7-10 yaş için “Akran Zorbalığıyla Mücadele” atölyeleri yapılacak.

DARÜLACEZE’DE KUŞAK BULUŞMASI

19 ve 23 Ocak tarihlerinde Darülaceze Kayışdağı Yerleşkesi’nde Darülaceze sakinleri çocuklara masallar anlatacak. Çocuklar masal sonrası resim ve origami çalışmaları yapacak.

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ATÖLYELERİ

Tech Istanbul tarafından 1 Şubat’ta Şişhane’de düzenlenecek Bootcamp ile 9-12 yaş grubu; yapay zekâ, IoT ve robotik alanlarında çalışmalar yapacak. Tasarımlar Demo Day ile sunulacak.

METRO İSTANBUL YERLEŞKELERİNDE BİLİM VE EĞLENCE

Metro İstanbul’un 6’ncısını düzenlediği sömestir etkinlikleri 19-30 Ocak tarihleri arasında Esenler ve Esenkent’te gerçekleşecek. Çocuklar bilim deneyleri, karikatür atölyeleri ve bisiklet eğitimlerine katılacak. Etkinlik sonunda teleferik maketi hediye edilecek.

TYT DENEME SINAVI VE GENÇLİK MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİ

İBB Ders Atölyeleri öğrencilerine 23 Ocak 2026’da 12’nci sınıf, 24 Ocak 2026’da “mezun grubu” için TYT deneme sınavı yapılacak. Küçükçekmece Filenin Sultanları ve Bağcılar Gençlik Merkezleri de sömestir boyunca oyun, teknoloji, sanat ve spor başlıklarında programlar düzenleyecek.