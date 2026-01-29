İBB'den İstanbullu kadınlara müjde: 1 TL’ye spor kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da kadınların spor hizmetlerine erişimini artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla, 1 Ocak itibarıyla "Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği Kampanyası"nı hayata geçirdi. Kampanyanın tanıtım toplantısı Haliç Su Sporları Merkezi’nde; İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında, Aslan ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Nevza Akçabay birer konuşma yaptı.

ASLAN: ''MİLYONLARCA EKREM İMAMOĞLU VAR''

“Dayanışmayı büyüten, birbirimize daha sıkı tutunduğumuz yeni bir hizmetimizi paylaşmak için bir aradayız,” diyen Aslan, özetle şunları söyledi:

“Sözlerime başlamadan önce, hepinize, göreve geldiği ilk günden itibaren varlığını, halkın varlığına adayan, aylardır haksız ve hukuksuz biçimde Silivri zindanında tutulan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletmek istiyorum. Ekrem Başkanımız, bugün burada olmayı çok isterdi. Çünkü onun en büyük hayali, kadınların korkmadan yürüdüğü, yalnız kalmadığı, hayattan vazgeçmek zorunda bırakılmadığı bir şehir inşa etmekti. Ve bunun için de büyük bir mücadele verdi. Onun bu hayali yarım kalmış gibi düşünüyor olabilirsiniz, ama herkes biliyor ki on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var. Bu emanet bizdedir. Ve Ekrem İmamoğlu Bey gelene kadar, bu emanete sahip çıkacağız ve bu vizyonu devam ettireceğiz.”

“BUGÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

“Dünya bugün, derin bir sosyal eşitsizlik krizinde, derin bir adaletsizlik krizinde. Ülkemiz de bu tablonun dışında değil, tam da ortasında. Derin bir adaletsizlik, derin bir sosyal eşitsizlik ve ekonomik krizle boğuşuyoruz. Bu krizlerin birleştiği yerde, hepimizi sarsan bir gerçek duruyor: Güvenlik krizi. Daha geçtiğimiz hafta, Şişli'de, bir çöp kutusunda bir kadın cesedi bulundu. Bu haberi gördüğümde, bir yönetici olarak değil, bir insan olarak kalbim acıdı, sızladı. Ben bir annenin evladıyım. Bir eşim var ve bir kız babasıyım. Ne zaman bir kadının eziyet gördüğünü, katledildiğini duysam, kalbim aynı yerden sızlıyor. Ve her seferinde kendime bir söz veriyorum: Bugünleri aşmalıyız ve mücadele etmeliyiz. Bugünleri birlikte aşacağız. Ekrem İmamoğlu'yla aşacağız, onun yol arkadaşlarıyla aşacağız. Onlarca, yüzlerce tutuklu arkadaşımız var, belediye başkanlarımız var, kardeşlerimiz var, bürokratlarımız var.”

“KALBİ KÖTÜ OLAN, KARA OLANLARDAN OLMAYACAĞIZ”

“Bu kötülükleri aşarken de asla kötülük yapmayacağız. Kalbi kötü olan, kara olanlardan olmayacağız. Kötü olmayacağız. Kötülerden olmayacağız. Kötülüğü iyilikle yeneceğiz. Her kötülüğe karşılık, biz, iyi yanımızı göstereceğiz. Onlar kötülüğünün içinde -kim kötüyse, kim kendi ruhunda, kalbinde kötüyse- kendi kalbinin, ruhunun içinde boğulacak. Biz, her kötülüğe karşılık, mutlaka iyilikle cevap vereceğiz. İyiliği büyütmek içinse hizmetlerimizi çoğaltacağız. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde ve İstanbul'da ne yaptıysa, aynısını yapmaya, her kapıyı çalmaya, her ananın elinden öpmeye, her çocuğun elinden tutmaya devam edeceğiz. Bugün burada buluşmamız da iyilik çemberini genişletmek içindir. Bugün burada olmamız eşitsizliğe, yok sayılmaya, görmezden gelinmeye verdiğimizi bir yanıttır. Kadınların güçlenmesi için attığımız bir adımdır bu. Sadece bu mu? Değil. Dün onlarca adım attı Ekrem İmamoğlu. Bugün bunu atıyoruz, yarın atmaya devam edeceğiz.”

“SPOR, ‘BEN BURADAYIM’ DEME HALİDİR”

“Bugün itibariyle İstanbul'da yaşayan, Anne Kart sahibi olan ve sosyal güvencesi olmayan kadınlar, İBB Spor tesislerimizden, gündüz seanslarımızda, fitness, yüzme ve grup egzersizlerinde tam 1 TL'ye, akşam ve tam gün üyeliklerindense yüzde 50 indirimle yararlanabilecekler. Çünkü spor, yeniden nefes almaktır. Spor, insanın kendisiyle yeniden bağ kurmasıdır. Spor, ‘Ben buradayım’ deme halidir. Bir kadının kendisi için ayırabildiği bir saat, bazen hayatını yeniden kurabildiği tek alandır. Biz, bu alanları çoğaltmak için mücadele ediyoruz. Ve bunun için buradayız. Ekrem Başkanımız burada olsa, bize şu sözünü yeniden hatırlatırdı: ‘İstanbul'da 8 milyon kadını, yani yaşamın, emeğin, bereketin yarısını yok sayan bizden değildir.’ Yani kadını yok sayan, kadının emeğini, varlığını yok sayan bizden değildir. İBB ailesinden değildir. Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı değildir. Cumhuriyete inanan ve sahiplenen değildir. Kadın vardır ve gerçektir. Biz; emeğe, berekete ve yaşama sahip çıkıyoruz.”

“DÜNYA BİLİYOR EKREM İMAMOĞLU'NUN VE YOL ARKADAŞLARININ YAPTIKLARINI”

İBB’nin 2019 yılından bu yana kadınlara yönelik hizmetlerinin kısa bir özetini yapan Aslan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yaptıklarımızı sadece İstanbul'da yapmaya devam etmeyeceğiz. Tüm Türkiye halkı biliyor ki, artık sınırları aştık. İstanbul'u aştık. Türkiye'yi aştık. Dünya biliyor Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının yaptıklarını düşünün. Burada Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi açtığımız için, bir devlet kurumu, bir vatandaşına hizmet yeri açtığı için suçlanıyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumuyuz. Şu an içinde bulunduğumuz tesis, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu devletin bir kurumudur. Herkes bizimle övünürken, bazı insanlar bizi eleştiriyor. Ama sağ olsun dünyada kıymetimizi bilenler de var. New York Belediye Başkanı ‘Yuvamız New York'lar açıyor. Zagreb Belediye Başkanı başka bir şeyi örnek alıyor, Budapeşte Belediye Başkanı başka bir şey, Sofya Belediye Başkanı başka bir şey. Asla kıskanmıyoruz. Biz, iyiyiz. İyilikle yarışmaya devam edeceğiz. Kötüleri, iyilikle boğacağız ve yok edeceğiz. Kim bizim fikrimizi, projemizi, düşüncemizi, vizyonumuzu kullanmaya kalkarsa ve bizimle beraber iyilikle mücadele etmeye varsa, biz onun yanındayız.”

“HİÇ KİMSE BU ÜLKEDEN UMUDUNU KESMESİN”

“Kimse bu ülkede ve İstanbul'da kendini yalnız hissetmesin. İyiler var. Ekrem İmamoğlu var ve onun yol arkadaşları var. Bu projede de emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte dünyayı daha adil bir hale getireceğiz. İyilerin egemen olduğu, iyilerin güçlü olduğu, namusluların, şereflilerin, onurluların, hizmet edenlerin, çocukların, gençlerin, kadınların yanında yer alanların özgür olduğu, hukukun üstün olduğu, demokrasinin üstün olduğu bir ülkeyi, Türkiye'deki iyilerle beraber inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Hiç kimse bu ülkeden umudunu kesmesin. Kimse bu ülkeyi terk etmesin. Bu Cumhuriyet var olduğu sürece -ki ilelebet var olacak- iyiler var. Kötüler bile bize emanet. Biz, asla kötülük yapmayacağız. Kötü kendisini biliyor. Ama onların bile teminatı biziz. Çünkü biz varız, iyiler var. Ekrem İmamoğlu var. Yol arkadaşları var.”

KAMPANYANIN DETAYLARI

Geçtiğimiz yıl emeklilerle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara gündüz seanslarında 1 TL’ye spor yapma olanağı sunan İBB, “Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği Kampanyası” ile yelpazeyi daha da genişletti. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile iştiraki Spor İstanbul koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında; SGK ve Bağ-Kur güvencesi olmayan kadınlar ile Anne Kart sahibi kadınlar, yüzme, fitness ve grup egzersizi branşlarının gündüz seanslarından yalnızca 1 TL karşılığında faydalanabilecek. Kadınlar, akşam seanslarında da yüzde 50 indirimle yararlanabilecek. Kampanyanın temel amaçları; İstanbul'daki kadınların İBB Spor Tesislerinden daha uygun koşullarda faydalanmasını sağlamak, kadınların fiziksel ve psikolojik sağlığını iyileştirmek, aktif Anne Kart sahibi ve SGK/Bağ-Kur sigortası olmayan kadınların spor hizmetlerine erişimini artırmak olarak sıralandı.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 İNDİRİME DEVAM

Öte yandan İBB’nin 31 ilçedeki 73 tesisinde geçen yıl öğrencilere yönelik 34 branşta başlattığı yüzde 50 indirim kampanyası, 2026 yılı boyunca da devam edecek. 2025 yılında 14 bin emekli, 65 yaş ve üstü vatandaş, toplam 275 bin kez 1 TL kampanyasını kullanırken, yüzde 50 öğrenci indiriminden de 137 bin 400 kişi, 1 milyon 485 kez kullanarak faydalandı. 2019 yılında İstanbul’un yüzde 13 olan fiziksel aktivite oranı 3 kat artarak bugün yüzde 37’yi geçmiş durumda. İBB, 74 tesisinin yanı sıra, 300’ü aşkın açık alanda düzenlediği etkinliklerle da İstanbulluların daha ekonomik ve kaliteli standartlarda spor ve egzersiz yapması için çalışıyor. “Kadınlara Gündüz Seanslarında 1 TL’ye Spor Desteği Kampanyası”na dair detaylı bilgilere online.spor.istanbul adresinden ulaşılabilir.