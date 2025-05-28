İBB'den ‘KİPTAŞ projesinde usulsüzlük’ iddiası hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması sürerken ortaya çıkan iddialar yalanlanmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı, soruşturmaya yönelik iddialara ilişkin "Yalanlar ve Gerçekler" başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "KİPTAŞ’ın İstanbul Bağcılar’daki As Fatih Sitesi’nin kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yapıldığı" iddiası yalanlandı.

İBB'den yapılan açıklamada, söz konusu projede kamunun herhangi bir zarara uğratılmadığı, yükleniciye hak ediş karşılığı dışında fazladan ödeme yapılmadığı belirtildi.

Söz konusu asılsız tüm iddialar ile ilgili yasal yollara başvurulacağı vurgulandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yalan: KİPTAŞ’ın İstanbul Bağcılar’daki As Fatih Sitesi’nin kentsel dönüşüm projesinde yükleniciye hak edilenden fazla veya imalatı yapılmayan işlere karşılık ödeme yapıldı, kamu zarara uğratıldı yalanı.

Gerçek: Söz konusu proje; Bağcılar’da yer alan ve mevcutta 190 daireden oluşan As Fatih Sitesi’nin İstanbul Yenileniyor sistemi kapsamında yıkılarak yerine inşa edilen ve 250 daire ile 1 ticari birimden oluşan kentsel dönüşüm projesidir. Hasılat Paylaşımı modeli ile üretilen proje; hak sahiplerine verilen 190 daire için alınan yenileme bedeli ve 60 daire ile 1 ticari birimin satışından elde edilen gelirle üretilmiştir. Söz konusu modelde herhangi bir kamu kaynağı kullanılmamış, projenin kendi kendini finanse etmesi sağlanmıştır. İnşaat sözleşmesine göre, hak sahiplerine verilmek üzere 190 daire KİPTAŞ’a bırakılmış, satışa konu bağımsız birimlerden gelen hasılatın %7.01’i, garantörlük ve müşavirlik olarak KİPTAŞ’ın, %92.99’u ise projenin yapım bedeli olarak Yüklenici’nin payıdır. Yüklenici payı, satışlardan ve hak sahibi borçlanmasından tahsil edilen tutarlardan hakediş karşılığı ödenmiştir. Projede satışlardan elde edilen hasılat: 209 Milyon TL.

KİPTAŞ’ın tahsil ettiği (%7.01) 14.6 Milyon TL ile 8.6 Milyon TL (faiz). Toplam: 23.2 Milyon TL. Projenin yapımı karşılığı Yüklenici’ye ödenen hakediş (%92.99): 191.7 Milyon TL’dir.

Kentsel dönüşüm projesinin tamamlanması ve hak sahibi vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşması amacıyla, inşaat sözleşmesinin; “5.23. Yüklenici’nin ilave avans talebinde bulunması halinde; inşaat işinin yavaşlamasını veya durmasını önlemek ve işin bitirilmesini sağlamak amacıyla; işin fiziki gerçekleşmesinin %50’yi geçmiş olması ve yeterli satışın yapılmış olması şartlarına bağlı olarak, vadeli satışlardan gelecek aylık taksitler ile Banka tarafından serbest bırakılacak aylık taksitlerdeki Yüklenici Payı Gelirine mahsuben, verilme tarihindeki Bankanın bloke çözümler için uyguladığı iskonto faiz oranı uygulanarak, teminat mektubu karşılığında ilave avans verilebilir.” maddesi kapsamında, satılan dairelerden gelecek taksitli ödemelere mahsuben ve yapılmış inşaatların bedeli olarak, Yüklenici’ye ödeme yapılmıştır. Nitekim hem yapılan ödemeler hem de yukarıdaki sözleşme maddesine göre hesaplanan 8.6 Milyon TL tutarındaki faizi, Yükleniciden fatura karşılığı tahsil edilmiştir.

Söz konusu projede Kamunun herhangi bir zararı yoktur. Yükleniciye hakediş karşılığı dışında fazladan ve imalatı yapılmayan hiçbir ödeme yapılmamıştır. Yüklenicinin halen KİPTAŞ nezdinde 13.8 Milyon TL tutarında teminatı bulunmaktadır. Sonuç olarak projedeki tüm haklar tahsil edilmiş, inşaatlar tamamlanmış ve hak sahipleri güvenli evlerine kavuşmuştur.

Yargı sürecini etkilemeye yönelik paylaşımlar ve asılsız iddialarla ilgili olarak bugüne kadar gerekli hukuki başvurular yapılmış olup, süreçler titizlikle takip edilmekte ve bundan sonra da asılsız ve yanıltıcı tüm iddia ve paylaşımlar için yasal yollara başvurulacaktır."