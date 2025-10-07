İBB’den üçüncü ihale: 63 plaka satıldı

İBB, şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirilen “Uygulama Bazlı Taksi” modelinde üçüncü ihaleyi tamamladı.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihaleye 65 başvuru yapıldı, 63 katılımcı şartları sağlayarak ihaleye katıldı. İhalede ilk olarak 34 TUA 29 plakası 4 milyon 700 bin artı KDV bedelle satıldı.

Bugün 63 plaka satılırken toplamda 92 plaka yeni sahibini buldu. Bu plakalarla İstanbul trafiğine yeni nesil taksiler kazandırıldı.

“AMACIMIZ, İSTANBULLULARA GÜVENLİ VE NİTELİKLİ BİR TAKSİ DENEYİMİ SUNMAK”

İhaleye başkanlık eden İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, ihalenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün encümenimiz İstanbul’da uygulama bazlı taksilerin üçüncü ihalesini gerçekleştirdi. Bu ihale sonucunda toplamda 92 taksi plakası satıldı. Bir kısmı kısa süre içinde trafiğe çıkacak, tamamı ise en yakın zamanda hizmete başlayacak. Uygulama bazlı taksi sisteminde şu an altı uygulama kullanılabiliyor ve sayısı artabilecek. Sistem uçtan uca denetlenebilir, hem şoförler hem de yolcular için güvenli bir yapı sunuyor. Tüm ödemeler kayıt altında olduğu için kayıt dışılık engelleniyor; hem ekonomi hem de şehir güvenliği açısından katkı sağlanıyor. Bu araçlarda yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen şoförler çalışabiliyor. Belgelendirme kriterlerimiz arasında bağımlılık testleri ve Türk Ceza Kanunu’na göre yaklaşık 30-35 suçtan hüküm giymemiş olma şartı bulunuyor. Her yıl şoförler ve araçlar kalite denetiminden geçiriliyor. Amacımız, İstanbullulara güvenli ve nitelikli bir taksi deneyimi sunmak. İhale sonuçlarının ardından gerekli belgeler teslim edilip ödemeler yapıldığında araçlar hızla trafiğe çıkıyor. Daha önce satılan birinci ve ikinci ihale taksileri şimdiden trafikte. Bugün 63 plaka satışı gerçekleşti ve talep giderek artıyor. Önümüzdeki dördüncü ve beşinci ihalelerde yüzlü rakamlara ulaşmayı öngörüyoruz.

“VATANDAŞLAR İÇİN KOLAY BAŞVURU”

Taksi plakasına sahip olmak isteyen vatandaşlarımız için süreç oldukça kolay. İhale tarihleri İBB web sitesinden takip edilebilir veya telefonla bilgi alınabilir. İstenen evraklar zamanında teslim edilerek ihaleye katılmak mümkün. Amacımız, isteyen her vatandaşın bu yatırıma kolayca ulaşabilmesi.

“ÖZEL PLAKALAR SONRA SATILACAK”

Plaka satış bedelleri her ihalede farklılık gösterebiliyor. Muammen bedel belirleniyor ve süreç buna göre işliyor. Bazı plakalara, özellikle 34 ile biten “özel” dediğimiz plakalar için daha yüksek talepler olabiliyor. Bunlar ilerleyen süreçte ayrıca değerlendirilecek”

“YENİ NESİL TAKSİ SİSTEMİ NEDİR”

Uygulama tabanlı modelle; yolcu seçme, kısa mesafe almama ve fazla ücret talebi gibi kronik sorunların önüne geçilecek. Taksiler yalnızca mobil uygulamalar üzerinden çağrılabilecek; yolcular, aracın plakasını, şoför bilgilerini ve güzergâhını önceden görebilecek.

“TRAFİK SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI”

Araştırmalara göre taksilerin zamanlarının yaklaşık yüzde 40’ı yolcu aramakla geçiyor. Bu durum hem boş dolaşım hem de trafik yükü oluşturuyor. Yeni sistemle bu oranın ciddi ölçüde düşmesi hedefleniyor. Ayrıca her bir taksinin yaklaşık sekiz özel aracı trafikten çekmesi öngörülüyor. Satışı yapılan plakaların kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımlara sahip araçlar kısa süre içinde yollarda hizmet vermeye başlayacak.