İBB dosyasında savcıdan ‘nafaka' izni: Adem Soytekin’in avukatı vekillikten çekildi

MedyaScope’tan Furkan Karabayır’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında “örgüt yöneticisi” suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve daha sonra itirafçı olan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin’in, el konulan banka hesaplarından “nafaka ödemesi” adı altında 120 milyon 955 bin TL gönderilmesine savcılık tarafından izin verildiğinin ortaya çıkmasının ardından, Soytekin’in avukatı vekillikten çekildiğini bildirdi.

Soytekin’in avukatı, İBB davasının görüleceği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle dosyadaki vekil kaydının silinmesini talep etti. Avukat, vekillikten çekilme gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, bundan sonraki tüm tebligatların doğrudan Soytekin’e yapılmasını istedi.

HEM SOYTEKİN’İN HEM ESKİ EŞİNİN AVUKATIYDI

Dikkat çeken ayrıntılardan biri ise vekillikten çekilen avukatın, Adem Soytekin’in yanı sıra eski eşi Hatice Soytekin’in de avukatı olmasıydı. Hatice Soytekin, nafaka alacağı kapsamında icra takibi başlatmış, söz konusu 120 milyon TL’yi aşan ödeme de bu takip dosyası kapsamında gerçekleştirilmişti.

EL KONULAN HESAPTAN NAFAKA ÖDEMESİNE SAVCILIK İZNİ

MedyaScope’un aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli ve İBB iddianamesinde de imzası bulunan savcı, Soytekin’in el konulan banka hesaplarından nafaka ödemesi yapılmasına izin verdi. Bu izin doğrultusunda 120 milyon 955 bin TL’nin müdürlük hesabına aktarılmasına onay verildiği, Ziraat Katılım Bankası’nın savcılığa gönderdiği yazıyla ortaya çıktı.

Söz konusu savcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna yansıyan “Beyaz Toros” eleştirisinde de hedef aldığı isimler arasında yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Adem Soytekin, 23 Mart’ta İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuş ve 10 Temmuz’da tahliye edilmişti. Ancak savcılık, ifadelerinde “tutarsızlık” bulunduğu gerekçesiyle 21 Ekim’de yeniden tutuklama talep etmiş, Soytekin 30 Ekim’de “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla tekrar tutuklanmıştı.

Soytekin’in sahibi olduğu ASOY İnşaat’a TMSF tarafından kayyım atanmış, şirketin banka hesaplarına ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla el konulmuştu. Soytekin’in ifadeleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına da gerekçe olarak gösterilmişti.