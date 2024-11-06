Yayınlanma: 06.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 06.11.2024 - 14:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği veriyor. 30 Ekim'de başlayan başvuru süreci tamamlanmak üzere. Peki, İBB 'Emekli Pazar Desteği' başvurusu ne zaman? İBB 'Emekli Pazar Desteği' başvurusu nasıl yapılır?

İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için 'İBB Emeklilere Pazar Desteği'ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

5'er bin TL olarak iki taksit halinde ödenecek destek için başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde bitiyor.

İBB EMEKLİLERE PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen emekliler; İstanbul Senin uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi üzerinden ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden İBB Pazar Desteği başvurusu yapabilir.