İBB Emekli Pazar Desteği, İstanbul’da yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen nakdi bir sosyal yardım programıdır. Peki, İBB Emekli Pazar Desteği ne kadar, başvuru şartları neler ve nasıl alınır?

2026 İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen destek tutarı, emekli vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İBB tarafından yapılan açıklamaya göre:

2026 yılında 20 bin emekliye destek verilecek

Kişi başı 10 bin TL ödeme yapılacak

Toplam destek bütçesi 200 milyon TL

Bu destek, emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

İBB Emekli Pazar Desteği başvuruları 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlandı. Başvurular belirlenen kanallar üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru süreci oldukça pratik ve erişilebilir şekilde planlandı. Emekliler başvurularını iki farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor:

Online Başvuru

Başvurular https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

Alo 153 Çözüm Merkezi

İnternet erişimi olmayan veya telefonla başvurmayı tercih eden emekliler, Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla da başvuruda bulunabiliyor.

İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından gerekli incelemeler yapılacak ve uygun görülen emeklilere ödemeler Ramazan Ayı içerisinde gerçekleştirilecek.