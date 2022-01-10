İBB Genel Sekreter Yardımcılığı'na vekaleten Pelin Alpkökin atandı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 12:00

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, 26 Temmuz 2019 tarihi itibariyle başladığı görevini, 1 Ocak 2022'de emekli olması nedeniyle bıraktı.

Demir'in yerine birlikte çalıştığı Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin vekaleten atandı. Alpkökin'in daire başkanlığı görevinin de devam edeceği öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre Alpkökin, Dr. Şengül Altan Arslan ile birlikte üst düzey yönetimde görev alan ikinci kadın genel sekreter yardımcısı oldu.

ALPKÖKİN KİMDİR?

İBB'nin yeni genel sekreter yardımcısı Alpkökin, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu.

Pelin Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını tamamladı. 2002 yılında, Japonya Nagoya Üniversitesinde doktora çalışmasına başladı, 2005 yılında Doktor unvanı aldı, 2008 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

“Demiryolu mühendisliği ve politikaları”, “Ulaşım planlaması”, “Altyapı yatırımlarında finans modelleri”, “Altyapı inşaatı sözleşme yönetimi”, “Uluslararası inşaat sözleşmeleri”, konularında akademik çalışmalarını sürdüren Alpkökin'in birçok uluslararası yayını bulunuyor. Alpkökin, önceki dönemde durdurulan 10 metro hattında yeniden inşaatların başlatılmasında önemli bir görev üstlendi.