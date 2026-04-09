İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpkökin karşılaştıkları engellemeleri Cumhuriyet’e anlattı: 'Bakanlık 8 kere reddetti'

17’incisi İstanbul’da yapılacak ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) Avrupa Kongresi öncesi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul’un ulaşımını ve sorunların çözümünü Cumhuriyet’e değerlendirdi. “İstanbul’un ciğerleri” pozisyonundaki Kuzey Ormanları’ndan uzaklaşan bir ulaşım ve yerleşim stratejisinin gerektiğine dikkat çeken Alpkökin, “İncirli- Beylikdüzü - Büyükçekmece TÜYAP metro hattı tamamlanmadan sorun çözülmez” dedi.

"BİZ HAZIRIZ, ONAY YOK"

Sefaköy-Beylikdüzü-Büyükçekmece TÜYAP Metro Hattı’nın geçerliliğini yitiren projeleri ve fizibilite raporunun yeniden çalışılarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) onayına sunulduğunu ve Temmuz 2022’de onaylandığını belirten Alpkökin, “Biz kendi payımıza düşen kısımla ilgili tüm planlarımızı tamamladık, ÇED raporu alındı. Kredi için öngörüşme de tamamlandı. Bakanlık onayını takiben, yaklaşık 1 yılı aşan süreç içinde 2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Kamu Yatırım Programı’na alınması için 8 kere başvuruldu ancak olumlu bir yanıt alınamadı ve uluslararası kredi kullanımı için gerekli olan bu süreç tamamlanamadı” dedi.

"GEREKÇE DE GÖSTERİLMEDİ"

İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Raylı Sistem Hattı olarak planlanan projenin, İncirli-Sefaköy arası kesiminin yapım işlerinin 29 Mayıs 2015’te imzalanan protokol kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralındığını vurgulayan Alpkökin, “Bu kesimin İBB’ye devredilmesine yönelik de Bakanlığa defaten yapılan resmi başvurular ve sözlü görüşmelere karşın, bu konuda da sonuç alınamadı. Bakanlık da bu konuda bir çalışma yapmadı” ifadelerini kullandı. Alpkökin, olumlu yanıt verilmeyen bu başvurulara ilişkin kendilerine bir gerekçe sunulmadığına da dikkat çekti.

"ULAŞIM KONFORU ARTACAK"

Bakanlığın yapması öngörülen İncirli-Sefaköy hattı için bir adım atılmadığını anımsatan Alpkökin, “O projeyi de biz yapalım dedik ama bu konuda da olumlu yanıt alamadık” dedi. Alpkökin, bu projenin onaylanması ve tamamlanması sonrası hem trafiğin hem de metrobüs yoğunluğunun azalacağına ve yolculuk konforunun da artacağına dikkat çekti.

"HIZRAY İLE BEYLİKDÜZÜ-SABİHA GÖKÇEN ARASI 55 DAKİKAYA İNECEK"

Felsefelerinin araç değil insan taşımak olduğunu belirten Alpkökin, “İstanbul, birisi dışında tüm raylı sistemleri içinde barındırıyor. O eksik olan hızlı ekspres metro sistemi için de HIZRAY projemiz hazır” dedi.

Alpkökin sözlerine şöyle devam etti:

"Mevcut metro hızı 80 km bandına çıkabiliyor. Duraklar arası 3,5-4 km olması planlanan HIZRAY ile bu hız 140 kilometreye çıkabilecek. Mevcut metro hattından ayrı bu hat, D100-TEM bağlantı yolu arasında boğazın altından geçerek yapılacak. Çeşitli noktalarda metro hattına entegre olacak bu hattın tamamlanmasıyla Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na 55 dakikada gidilebilecek. Bu sistem, İstanbul’un paternini değiştirecek.”