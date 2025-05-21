İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten Cumhuriyet'e konuştu: 'Saldıranlar serbest, biz Silivri'deyiz'





Türkiye’nin kendisini Üsküdar’daki kaçak yapıları yıkarken maruz kaldığı saldırı ile tanıdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında 20 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunuyor. Gazetemize konuşan ve görevine başlamadan da bir meslek insanı olarak İstanbul’un en güzel alanlarının birileri tarafından işgal altına alındığını bildiğini belirten Gülten, “Fakat göreve başladığımda o birilerinin nasıl İstanbul’un en güzel yerlerinde; meydan, park ve sahillerinde iş yaptıklarını gördüm. Hukuk çerçevesinde işlemlerimizi yürüttüğümüz ve mücadelemizde kararlı olduğumuz için tehditleri ciddiye almadım” dedi.

'70 ALANDA YIKIM YAPTIK'

Hem İmar Müdürlüğü hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yaptığı süre içerisinde çalışma arkadaşlarımla birlikte kamusal alanlardaki kaçak yapıları kaldırmak ve bunları halkın kullanabileceği alanlar haline getirmek için çok çaba sarf ettiklerinin altını çizen Gülten, “Hatırladığım kadarıyla 2019’dan bugüne kadar yaklaşık 70 adet kamusal alanda yıkımlar yaptık. Sultanahmet, Beyazıt, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Şirinevler, Maltepe Meydanları’nda; Üsküdar, Büyükçekmece, Maltepe, Fatih Sahili’nde, Sirkeci‘de, Fındıklı Parkı’nda, Kartal Atatürk Parkı’nda, Yerebatan Sarnıcı’nın üstünde, Fatih Emniyet Otogarı‘nda bulunan bir çok kamusal alandaki işgale son verdik” ifadelerini kullandı.

SALDIRGANLAR: 'TAHRİK EDİLDİK'

Üsküdar’daki saldırıya ve sonrasında yaşananlara ilişkin ayrıntıları Cumhuriyet’e anlatan Gülten, ilçede halk oylamasıyla belirlenen proje sınırlarına giren 11 adet kaçak yapıdan 9’unu yıktıklarını ve olayın son yıkımda yaşandığını belirtti. Kaçak dört kafenin işletme sahiplerinin verdikleri ifadeye göre valelerin, bahçıvanların, çaycıların, avukatların, yeğenlerinin birlikte kahvaltı yaptıklarını ve yıkımdan haberlerinin olmadığını söylediğini aktaran Gülten, “İfadelerine göre İBB çalışanları olarak bizler onları tahrik etmişiz. Yaklaşık beş kişilik İBB personelinin üzerine 20-25 kişi geldiler ve doğrudan bana saldırdılar. Gördüğüm, bilinçli ve öldürmeye kadar gidebilecek saldırıydı. Şikayetçi oldum ve kamu davası açıldı” dedi.

'2 YIL GEÇMİŞ OLACAK'

Dosyanın iki kez bilirkişi incelemesine gittiğini ve saldırganlardan hiçbirinin ‘ben saldırdım’ demediğini vurgulayan Gülten, hukuki sürece “Soruşturma makamının elinde sadece bizim verdiğimiz görüntüler olduğu, başka bir güvenlik kamerası MOBESE görüntüsü olmadığı ya da bulunamadığı için bizim teslim ettiğimiz görüntüler üzerinden çözümleme yapılmaya çalışılıyor. Bu ayın sonunda olayın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Bir kamu görevlisine görevini yaptırmayan ve linç etmek üzere saldıranlardan hiçbiri tutuklu değil ama ben İstanbul’a hizmet ettiğim için Silivri’deyim” sözleriyle tepki gösterdi.

'HALKÇI MÜCADELEMİZ RAHATSIZ ETTİ'

Gürkan Akgün’den devraldığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevinde kentin yoksul mahallelerinde, mahalle sakinleri ile birlikte katılımcı planlama anlayışıyla; kentin çamurunu çekmiş, emeğiyle bu kenti var etmiş emekçilerle bir araya gelerek imar sorunlarını çözdüklerini söyleyen Gülten, “Örneğin Avcılar Yeşilkent’te on yıldır hep söz verilip unutulmuş olan planları yaptık. İBB Meclisi’nde onaylandı, son durumda ise insanların tapularına kavuşabilmeleri için imar uygulamasını yine onlara danışarak yapıyorduk. Kentin depreme karşı daha dirençli olması, dayanıksız yapıların yenilenebilmesi için çatı arası piyeslerinin bağımsız birim olarak düzenlenebilmesi için hazırladığımız plan notu da İBB Meclisi’nde onaylandı” dedi. İstanbul’un daha sağlıklı bir kent olması ve bir avuç kişinin çıkarına teslim olmaması için bir ekip olarak mücadele ettiklerinin altını çizen Gülten, “Birileri bunlardan rahatsız olmuş olabilir, biz İstanbul halkının rahatı için çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

'OMUZ VERMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

Meslek hayatı boyunca birkaç yerel yönetimde çalıştığını ve 31 Mart seçimlerinde ve takip eden 23 Haziran seçiminde Çanakkale Kepez Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığını belirten Gülten, İBB’ye gelme sürecini şu sözlerle anlattı: “Beylikdüzü Belediyesi’nde Ekrem Başkan ile birlikte çalışmış üniversite yıllarından tanıdığım meslektaşlarım, dostlarımla sürekli haberleşiyorduk. 23 Haziran sonrasında gelip, omuz vermek istediğimi söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladıktan sonra İmar Müdürlüğü görevini üstlendim. 2024 Seçimlerinden sonra ise sevgili Gürkan Akgün’ün Genel Sekreter Yardımcısı olmasıyla onun yerine İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak atandım.”