İBB İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyası başladı

İBB İstanbul Vakfı’nın her yıl düzenlediği 'Kurban Bağış' kampanyası başladı. Hijyenik ortamda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

ANKA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:55
İBB İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı kampanyası başladı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahipleri bir araya getiriliyor.

İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1. günü vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3. günü akşamında sona eriyor.

Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek.

18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler noter ve veteriner denetiminden geçirilerek, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle kamera kaydına alınarak gerçekleşecek.

4 YILDA 800 BİN AİLEYE ULAŞILDI

İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanacak. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilecek. Bu yıl bir hisse bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi.

İBB İstanbul Vakfı tarafından yürütülen Kurban Bağış kampanyasında geçen 4 yıl içinde et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi 800 bin aileye ulaştırıldı.


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