30 yaş üstü öğrenci akbili başladı mı sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, İBB İstanbulkart öğrenci akbili 30 yaş sınırı kalktı mı? İBB İstanbulkart öğrenci akbiline nasıl başvurulur?

ÖĞRENCİ İSTANBULKART 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Son gelen bilgilere göre, 2 Eylül 2025 Salı tarihi itibarıyla 30 yaş üzeri öğrenciler için öğrenci İstanbulkart'taki yaş sınırı uygulaması resmen kaldırıldı. Bu kararla birlikte, yaşa bakılmaksızın üniversitelerin ilgili bölümlerinde aktif olarak kayıtlı olan tüm öğrenciler indirimli toplu taşıma kartı hakkından faydalanabilecek.

ÖĞRENCİ AKBİLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; İstanbulkart Başvuru Merkezine giderek yapılıyor.

Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı veya pasaport aslı

Güncel vesikalık fotoğraf

Öğrenci olduğunu doğrulayan son 1 ay içinde alınmış öğrenci belgeleri

Başvurunun, başvuru sahibinin anne, baba, eş ya da çocukları tarafından yapılması durumunda her iki kişinin de (kart sahibi ve başvuru yapan kişi) kimlik aslını ibraz etmesi gerekmektedir.

Vizeleme

Öğrenci İstanbulkart vizeleme işlemleri yılda bir kez belirli zaman aralığında gerçekleştirilmektedir. Belirtilen süre içinde vizeleme işlemi tamamlanmadığı takdirde İstanbulkart indirimli geçiş özelliğini kaybetmekte ve tam tarife ile ücretlendirilmektedir.

Vizeleme işlemi yapıldıktan sonra indirimli tarife tekrar devreye girmektedir.

Yıl içinde belirli dönemlerde öğrencilik durumu kontrol edilerek öğrencilikleri aktif olmayan kullanıcıların vize tarihleri geriye çekilmektedir.