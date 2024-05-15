İBB, İstiklal Caddesi'nin 'yetki' davasını kazandı

İBB, AKP döneminde Beyoğlu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme kararına göre İstiklal Caddesi tüm yetki ve sorumluluğuyla İBB’nin yetki alanında.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 16:56
İBB, İstiklal Caddesi'nin 'yetki' davasını kazandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi’ne karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. 

İBB şimdi de kentin kalbi olarak kabul edilen İstiklal Caddesi’ne dair önemli bir davayı kazandı.

Beyoğlu Belediyesi AKP'de olduğu dönemde, İBB’nin yetkisinde olan İstiklal Caddesi için “İstiklal Caddesi Cephe Düzenleme Projesi” hazırlamış ve proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan onay almıştı.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gezi Parkı, Hidiv Kasrı ve Kanal İstanbul’un imar planları gibi kritik davaları peş peşe kazanıyor.

YETKİ VE SORUMLULUĞU İBB'YE TESLİM EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Caddesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi’ne karşı bir hukuk mücadelesi başlattı. Uzun süre devam eden mahkeme sürecinin ardından İstiklal Caddesi’nde Beyoğlu Belediyesi’nin bir yetkisi olmadığı, tüm yetki ve sorumluluğun İBB’de olduğu tescillendi.


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