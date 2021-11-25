İBB kışla mücadele hazırlıklarını tamamladı: 465 müdahale noktası

25 Kasım 2021 Perşembe, 15:48

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı başkanlığında 2021-2022 kış mevsimi için hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, İBB'nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul birimleri ve iştirak şirketleri temsilcileri hazır bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İGA Havalimanı İşletmesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri de değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantı sonucunda, İBB, 2021-2022 kış mevsimi için hazırlıklarını tüm birimleriyle tamamladı. Buna göre, İBB’ye bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 465 müdahale güzergahında olumsuzluklara karşı hazır bekleyecek. 7 bin 421 personel ve bin 534 araç ile kentin tamamında kış mesaisi yapılacak.

2020 verilerine göre, İstanbul’da buzlanma oranının minimum 3 gün, maksimum 63 gün olduğu tespit edilirken, 60 noktada kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi'nden (BEUS) gelen mesajlar doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. Üst geçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalar buzlanmalara karşı tuzlanacak.

SOKAKTA YAŞAYANLAR İBB TESİSLERİNDE MİSAFİR EDİLECEK

Sokakta yaşayanlar, zabıta ekiplerince belirlenip sağlık kontrollerinden geçirilecek. İhtiyacı olanlar İBB tesislerinde misafir edilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik çalışmalar da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek. Yoğun kar yağışlarında: hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi için Mobil Büfe’ler hazır bulunacak.

2021-2022 İBB KIŞ ÇALIŞMALARI MÜDAHALE KAPASİTESİ

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7 bin 421

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1534

Tuz Stoku: 206 bin 56 ton

Kutu Tuz: 350 adet

Solüsyon: 64 tank (1290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 142

Vinç-Kurtarıcı Sayısı: 11

Metrobüs Güzergâhı: 187 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon.”