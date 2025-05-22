İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim hizmetlerini bu yıl Avrupa ve Anadolu Yakası'nda toplam dört tesiste vereceğini duyurdu. Peki, İBB kurban satışı ve kesim yerleri nerelerde bulunuyor? İBB kurban kesim yerlerine nasıl başvuru yapılır?

İBB KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ NEREDE?

İBB, 4 kurban kesim ve satışı alanı hazırladı. Bu yıl Alibeyköy–Eyüpsultan, Ferhatpaşa–Ataşehir, Kurnaköy–Pendik ve Paşaköy–Sancaktepe olmak üzere 4 noktada hizmet verilecek. Toplam 5 bin 100 büyükbaş ve bin 600 küçükbaş kurban kapasitesine sahip modern tesislerde en son teknolojinin kullanılacağı ve etlerin paketlenmesi için 120 bin hijyenik kurban poşetinin hazırlandığı bildirilldi.

İBB KURBAN SATIŞ ALIM MERKEZLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İBB’ye ait bu tesislerde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşların Kurban Mobil uygulaması üzerinden randevu alacak.

Uygulama ile hem tesisler kolayca bulunabilecek hem de hayvanların küpe bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden sorgulanabilecek.

KURBAN MOBİL UYGULAMASI NEREDEN İNDİRİLİR?

IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama üzerinden İBB tesislerine dair bilgilendirmelere de ulaşılabilecek.



