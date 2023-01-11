İBB Meclisi, deprem özel gündemiyle toplandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2023 yılının ocak ayı ikinci toplantısı dün, Meclis 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında deprem özel gündemiyle yapıldı. Toplantıda meclis üyeleri partileri adına konuşma yaptı.

"ACİL ULAŞIM PLANI YAPILMALI"

Deprem gündemiyle ilgili söz alan İYİ Parti Sözcüsü Suat Sarı, Marmara Bölgesi’nde minimum 7 ile 7.4 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dikkat çekerek “İstanbul’da bulunan 1 milyon 166 bin binadan; 194 bin binada orta ve ağır hasar, 48 bin binada ağır ve çok ağır hasar meydana gelebileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Ulaşım acil eylem planları, köprü ve viyadükler, tahliye koridoru için acil ulaşım yolları, metrobüs yolu ulaşımla ilgili ‘afet yönetim ve planlaması’ tüm kamuda ulaşım ve trafik acil eylem müdürlüğü kurulmalı” dedi.

Sarı sözlerini şöyle devam etti: “Dünya ölçeğinde trafiği en problemli kentlerden biri olan İstanbul için de deprem sonrası müdahale olanaklarının önündeki en ciddi engel ulaşım olarak öngörülmektedir. Acil ulaşım yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin ulaşımına, kurtarma faaliyetlerine ve yardım malzemelerinin belirlenen alanlara ulaştırılmasına hizmet edeceğinden öncelikli bir yol ağıdır. Acil ulaşım yolları ile ilgili tüm bu çalışmalar, her ilçe için halihazır haritalar üzerinde görselleştirilmeli ve hazırlanan paftalar ilçelere gönderilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, acil ulaşım yolları hakkında bilgilendirilmeli, afet anındaki paniklerin önlenmesi için, davranış biçimlerine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.”

Sarı’nın ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da iktidarın çök-kapan-tutun kampanyasının ciddiye alınmamasını eleştirerek “İBB Başkanı İmamoğlu, Fatih, Silivri Avcılar, üç ilçeyi bir çalıştayda pilot ilçe ilan etti. Bu ilçelerde her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. Hızlı gözlem diye bir şey söylediler. Binalara gireceğiz hızlı tarama ile çalışmalar yapacağız. Çürük binalar için kentsel dönüşüm çalışmaları yapacağız dediler. Bilimsel dayanağı var mı diye biz de onlara sorduk” ifadelerini kullandı.

"ÇİVİ ÇAKILMAMIŞ"

“İBB sorumluluğunda 9 bölge var. Bunlarla ilgili çivi çakılmamış. İBB bütçesinde 1.8 milyar TL ayrılmış” diyen AKP’li meclis üyesi ve İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi de “İBB Başkanı İmamoğlu’nun Anadolu ve Avrupa Yakası’nda yapmak istediği Afet Simülasyon Merkezi var. Niye bunu İstanbul’a kazandırmıyorsun?” şeklinde konuştu.

