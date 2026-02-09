İBB Meclisi'nde şubat ayı toplantıları başladı: Kadın belediye başkanları ve meclis üyeleri, İmamoğlu ailesine yönelik sürece tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında şubat ayı 1. birleşimleri için Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.

İBB kreşlerine yönelik iddialar ve İstanbul’un depreme karşı hazırlıklarıyla ilgili soru önergeleriyle devam eden toplantı öncesi; kadın meclis üyeleri ve kadın belediye başkanları, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun ailesine yönelik artan hukuki baskılara tepki gösterdikleri bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İBB CHP Grup toplantı odasında yapılan açıklamayı İBB CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı okudu. Açıklamaya Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ordu Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır ile kadın meclis üyeleri katıldı.

İnanlı son günlerde yargı eliyle eşi, abileri ve çocukları üzerinden Dilek Kaya İmamoğlu’na yönelik bir "direnç kırma" operasyonu yürütüldüğüne dikkat çekti.

Açıklamada, 6 Şubat Cuma günü Dilek Kaya İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın somut delil olmaksızın tutuklandığı belirtilirken sekiz ay önce tutuklanan diğer ağabeyi Cevat Kaya’dan sonra bu ikinci tutuklamanın, aileye yönelik sistematik bir baskının parçası olduğu belirtildi.

Ali Kaya’nın hayatında hiç görmediği bir kişinin dört yıl önceki iddialarıyla, delilsiz ve tanıksız şekilde tutuklandığına dikkat çekilen açıklamada “Ekrem İmamoğlu’nun babasının emekli maaşına haciz konulması ve oğlu Selim İmamoğlu’nun ticari faaliyetleri üzerinden hedef alınması itibar suikastidir” dendi.

“BU NEYİN KİNİ, NEYİN İNTİKAMI?”

İnanlı, iktidar uğruna ailelerin mahremiyetine ve onuruna dil uzatılmasının "mertçe bir mücadele" olmadığını vurgulayarak adaletin, vicdanın ve hukukun siyasi emellere alet edilmemesi noktasında tüm yetkilileri dürüst bir açıklama yapmaya çağırdı.

İnanlı’nın okuduğu açıklama, Dilek Kaya İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kamuoyuna paylaştığı mesajdaki “Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik artık bir cevap değildir” ifadeleriyle son buldu.