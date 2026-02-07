İBB meclisi üyesi aylardır göreve dönmeyi bekliyor

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik, devam eden Aziz İhsan Aktaş davasından ayrı olarak başlatılan “edimin ifasına fesat karıştırma” iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında 3 Haziran’da tutuklandı. Soruşturma tam beş ay sonra davaya dönerken Özdemir, 30 Ekim’de görülen ilk duruşmada, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Özdemir hakkındaki adli kontrol kararı da 25 Aralık’ta yapılan son duruşmada kaldırıldı. Ancak üç ayı aşkın süredir göreve iade edilmeyi bekleyen Özdemir hakkındaki görevden uzaklaştırılma kararı, 4 Aralık’tan sonra bir kez daha iki ay süreyle uzatıldı. Tutukluluk hali nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın 16 Haziran tarihli onayı ve İstanbul Valiliği’nin 17 Haziran 2025 tarihli yazısı ile geçici olarak görevden uzaklaştırılan Özdemir’in avukatı Kerem Donat, karara tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konu hakkında bilgi veren Donat, Özdemir’in, belediyeden alacağını alamadığı için icra takibi başlatmak yerine CİMER başvurusu yaparak hakkında çeşitli iddialarda bulunan bir kişinin beyanlarıyla aylarca tutuklu kaldığına dikkat çekti.

Özdemir’in, kendisine isnat edilen suç tarihinde İBB meclis üyesi olmadığına dikkat çeken Donat, “Anayasa’nın 127. maddesi, yerel yönetim organlarının ancak geçici önlemlerle görevden uzaklaştırılabileceğini düzenler. Bu tedbirin amacı, kamu hizmetinin selameti ve sürekliliğidir. Ancak müvekkil tahliye edilmiş olmasına rağmen tedbirin uzatılması, geçici bir önlemi kalıcı cezaya dönüştürmüş, seçilme hakkı ve masumiyet karinesi bakımından açık bir ihlal yaratmıştır” diye konuştu.