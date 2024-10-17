İBB Meclisi’nde LGBT kavgası: Oturuma ara verildi

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Ekim ayı üçüncü oturumu Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Düzenlenen oturumun ilk kısmındaki gündem dışı konuşmalarda söz alan AKP’li iBB Meclisi Üyesi Şeyma Aktaa, CHP’li belediyeleri LGBT propagandası yapmakla suçlayarak “CHP ve DEM Parti, LGBT dayatması yapmaktadır. LGBT ortamları, bir kere içine girince daha farklı alışkanlıkların da kazanıldığı ortamlardır. LGBT çalışmalarını kamu eliyle desteklemekten vazgeçmenizi istiyoruz. CHP’li belediyeler kamu eliyle bu çalışmaları fonluyor. Metrolar ve metrobüsteki reklamlardan sokaktaki afişlere kadar LGBT propagandası yapılıyor” diye konuştu.

Kadıköy, Sarıyer ve Şişli belediyelerini de suçlayan Aktaa ”Kreşlerdeki müfredatlardan okullara ve sosyal medya fenomenlerine kadar propaganda yapılıyor. Bir LGBT aktivisti Beyoğlu’ndaki kreşlerin koordinatörü olarak atandı. Bu kişi hem belediyede çalışıyor hem de CHP’nin toplumsal eşitlik başkanlığını yürütüyor. Sadece Beyoğlu’nda değil birçok ilçede bunlar yaşanıyor. İBB Çocuk Kampları Sorumlusu da LGBT aktivisti ve üçüncü bir cinsiyet olduğunu öne süren Maho grubunun üyesi. Siz onları bu çalışmaları yapsınlar diye makamlara koyuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL HAYATI VEYA CİNSEL TERCİHİ DEĞİL İŞE ALIM YÖNERGELERİ LAZIM''

Aktaa’ya cevap veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise “Belediyelerin belirli bir işe alım süreçleri vardır. Birinin özel hayatı veya cinsel tercihleri değil, işe alım yönergeleri bizim için önemlidir. AKP’de kongre süreci var. İlçe başkanı aldığı seçim mağlubiyetini bu yolla kapatmak istiyor. Basın açıklaması dediniz, 10 tane AKP yöneticisinden başka kimse var mıydı orda? Bunun yanında belediyemizin “kreşler koordinatörü” diye bir makamı yok, olmayan bir makam icat ettiniz” ifadelerini kullandı.

“BU ÜLKEDE ÇOCUKLARI KORUMAK İSTİYORSANIZ ALLAH AKP ZİHNİYETİNDEN KORUSUN''

İnan’ın ardından konuşan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Aktaa’ya tepki göstererek “Şeyma Hanım nedense ne zaman bu kürsüye çıksa aynı şeyleri yaşıyoruz. Konuşma baştan sona yalan ve iftira dolu. Siz kimin cinsel tercihinin ne olduğunu nasıl anlıyorsunuz gerçekten merak ettik. Bu ülkede çocukları korumak istiyorsanız Allah AKP zihniyetinden korusun. Bu ülkenin sorunu cemaat yurtlarında tacize ve tecavüze uğrayan çocuklar. Bunlara ne kadar ses çıkarttınız? 11 günde 28 kadın öldürülürken nerdeydiniz?” dedi.

Sakalar’ın sözlerinden sonra CHP ve AKP’li üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşanırken bazı AKP’li üyeler ayağa kalkarak CHP’li üyelerin üzerine yürümeye çalıştı. Bunun üzerine Meclis karışırken yaşanan iitişmelerin ardından oturuma ara verildi.