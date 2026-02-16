İBB'nin AKP dönemindeki yolsuzlukları ifşa eden kitap: CHP'li Tarık Balyalı'nın kaleme aldığı 'Hesap' kamuoyuna tanıtıldı

Bugün Taksim’deki Hill Otel’de yapılan ve İBB CHP Meclis üyelerinden Doğan Subaşı’nın ve Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya’nın da konuşmacı olarak yer aldığı kitap lansmanına gazetemiz yazarlarından Mehmet Ali Güller ile birlikte çok sayıda gazeteci katıldı.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri olan Balyalı, lansmanda yaptığı konuşmada İBB'de Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin göreve geldiği 2019 yılı öncesine ilişkin çalışmasında iddialarını “duyumlara değil belgelere” dayandırdığını belirtti.

Kitapta savcılıklara iletilen 62 dosya ile mülkiye müfettişlerince incelenen 34 dosyanın hukuki süreci aktarılırken Denetim Komisyonu raporları ve Danıştay kararlarına atıf yapıldığı öğrenildi. Subaşı ve Akkaya’dan sonra konuşan Balyalı, kitap çalışmasında "yorumdan çok resmi evrak ve raporlara" yer verdiğini vurguladı.

VAKIFLAR VE İHALELER

Lansmandan edilen bilgilere göre, kitapta, İBB bütçesinden bazı vakıf ve derneklere yapılan tahsisler ayrı bir başlık altında incelenirken iktidara yakın TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na aktarıldığı belirtilen kaynaklar ile bu süreçte oluştuğu öne sürülen kamu zararları raporlarla aktarılıyor.

Ayrıca bazı isimlere sağlanan burs olanakları ile İBB iştirakleri olan İSPARK, KİPTAŞ, İETT, Hamidiye ve Güvensu üzerinden yürütüldüğü belirtilen mali işlemler de dosyalar eşliğinde ele alınıyor. Nun Okulları ve Loca Mahal projesi gibi başlıklarda yer alan ihaleler de kitapta incelenen konular arasında.

Balyalı’nın çalışmasında tarihi camilerin temizlik ve bakım ihaleleri de yer alıyor. İhalelerin gerçek maliyetin üzerinde bedellerle ve belirli firmalara verildiği iddia ediliyor. Öte yandan İETT bünyesindeki otobüs ve şoförlerin işletme hakkının taşerona devri de kitapta ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Bu modelde kârın yüklenici firmaya bırakıldığı, zarar ve kazaların ise kurum tarafından üstlenildiği belirtiliyor. İhaleyi alan şirketin sahibi olan ve şu an davası devam Aziz İhsan Aktaş’ın hukuki süreci ve söz konusu uygulamalar mali veriler üzerinden değerlendiriliyor. Kitap, Denetim Komisyonu şerhleri ve basında yer alan haberlerin de aralarında bulunduğu ek belgelerle tamamlanıyor.

ADALET YERİNİ BULANA KADAR...

Balyalı, lansmanda “adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağını” mesajıyla kamuoyuna sunduğunu belirtirken kitabın önsözünü ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaleme aldı.

İmamoğlu, belgelerle ortaya konulan dosyalara İçişleri Bakanlığı tarafından el konulduğunu ve sorumlular hakkında işlem yapılmadığını ifade ederken yargı sürecinin işletileceği ve sorumluların hesap vereceği günlerin geleceğini aktardı.