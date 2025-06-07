İBB'nin temizlik ekipleri Kurban Bayramı kesim alanlarında görev başında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) , İstanbulluların sorunsuz bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı öncesinde başladığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Hijyen ekipleri, bayram boyunca İBB’nin 4 adet modern kurban satış ve kesim tesisinde vardiyalı olarak çalışma yürütüyor.

İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce, 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayımlandıktan sonra İBB’nin ilgili birimleri ve 39 ilçe belediyesine kurban atıklarının kabul edileceği tarihler iletildi. Silivri Seymen ve Şile Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahalarında, Kurban Bayramı kaynaklı atıkların kabul edilmesi için ayrı bir bölüm oluşturuldu. Avrupa ve Asya yakasında da birer adet tıbbi atık aracı, hastalıklı olabilecek hayvanlar için hazırda bulunduruluyor.

Avrupa yakasındaki 1 adet kurban satış ve kesim tesisinde (Alibeyköy, yaklaşık 28 bin metrekare), Asya yakasındaki 3 adet kurban satış ve kesim tesisinde de (Sancaktepe-Ataşehir-Pendik, toplam yaklaşık 149 bin 500 metrekare) 12 Mayıs 2025 tarihinde başlayan temizlik çalışmaları, 15 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

SATIŞ YERLERİ VE KESİMHANELERDEKİ ÇALIŞMALAR

İBB’nin 4 adet modern kurban satış ve kesim tesisinde, günlük tek vardiyada 20 araçla 95 temizlik personeli görev alıyor. Tesislerin içinde bulunan 229 Kurban Satış Yeri (Padok) ve 11 Kesimhane’de bu çalışmalar yürütülüyor.

Eyüpsultan Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde 1 vardiyada; 4 araç, 20 personel,

Sancaktepe Paşaköy Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde 1 vardiyada; 5 araç, 24 personel,

Ataşehir Ferhatpaşa Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde 1 vardiyada; 5 araç, 24 personel,

Pendik Kurnaköy Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde 1 vardiyada; 6 araç, 27 personel görev yapıyor.

BAYRAM SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kurban Bayramı’nın bitimiyle birlikte temizlik ekipleri alanların komple temizliğini yapacak. 10-15 Haziran tarihleri arasında İBB’nin 4 tesisinde yapılacak çalışmalar, günlük tek vardiyada 14 araç ve 66 personel ile yürütülecek.