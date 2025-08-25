İBB öğrenci yurtlarına başvurular başlıyor: Şartlar belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , üniversite öğrencilerine yönelik yurt başvurularını bugün saat 17.00 itibarıyla açtı. Başvurular 28 Ağustos 23.59’a kadar devam edecek. Sonuçlar ise Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması ve yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

YURT SAYISI VE KAPASİTE ARTTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021’de açılan İBB Yurtları, bu yıl kapasitesini artırdı.

2021’de 3 yurtta 622 öğrenciye ev sahipliği yapılırken, 2024-2025 döneminde 14 yurtta 5 bin 819 öğrenci barındırıldı.

2025-2026 akademik yılında ise yeni açılan Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu ve Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile sayı 16’ya yükseldi.

Toplam yatak kapasitesi 6 bin 232 oldu. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i Anadolu Yakası’nda hizmet verecek. 10’u kız, 6’sı erkek öğrencilere ayrıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

İBB Yurtları için aranan başlıca şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,

İstanbul’daki bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim görüyor olmak,

Ailenin İstanbul dışında ikamet etmesi,

Zorunlu staj dışında asgari ücretin 1,5 katı üzerinde ücretli işte çalışmamak,

Kamu personeli olmamak,

30 yaşını doldurmamış olmak,

Toplu yaşamaya engel teşkil eden sağlık sorununa sahip olmamak.

Değerlendirme sürecinin ardından asil ve yedek listeler açıklanacak, öğrenciler kesin kayıtlarını belirtilen tarihlerde yapabilecek.

ÜCRETLER VE İMKANLAR

İBB Yurtları’nda öğrenciler için bu yıl da sabah ve akşam yemeği imkanı olacak. Yurt ücretleri ise 2 bin 850 TL (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) olarak açıklandı. Ayrıca, engelli öğrenciler için toplam 46 kişilik özel kontenjan ayrıldı.

HANGİ YURTLARDA HİZMET VERİLECEK?

2025-2026 döneminde hizmet verecek İBB Yurtları şunlar olacak: