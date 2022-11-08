İBB olumsuz görüş bildirdi... AKP'li Sancaktepe Belediyesi çocuk bahçesine semt evi yapacak

08 Kasım 2022 Salı, 12:40

Belediyenin hazırladığı tekliflerden biri, Yunus Emre Mahallesi 310 adada bulunan park alanı ile ilgiliydi. Şehit Zafer Korkmaz Çocuk Bahçesi olarak adlandırılan park alanı büyük bir kısmı yetişkin çam ağaçlarıyla kaplı. 2010 imar planlarına göre, 2 bin 171 metrekare büyüklüğündeki park alanının 318 metrekarelik kısmı “İdari Tesis Alanı” olarak ayrılmıştı. İdari Tesis Alanı'nda Yunus Emre Mahalle Muhtarlık binası bulunuyor. Ayrıca parkın küçük bir bölümünde trafo yeri ayrılmış durumda. Söz konusu imar planı değişikliği teklifi ile parkın yaklaşık 200 metrekarelik kısmı “İdari Tesis Alanı"na eklenerek, yaklaşık 500 metrekarelik Belediye Hizmet Alanı oluşturulacak.

"PARKLAR SANKİ REZERV YAPI ALANI"

Sancaktepe Belediyesi’nin hazırladığı plan değişikliği teklifinde şöyle denildi:

“Başkanlık Makamı yazısı ile talep edilen, Başkanlık Oluru doğrultusunda Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi’nde, Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için mahalle ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Semt Evine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle de Yunus Emre Mahallesi, 310 ada, Park parselin bir kısmında bulunan İdari Tesis Alanının yaklaşık 500 metrekare olacak şekilde Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna alınmasına yönelik plan değişikliği teklifidir.”

İBB, "OLUMSUZ GÖRÜŞ" BİLDİRDİ

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü imzasıyla Belediye Meclisi’ne sunulan teklifle ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın olumsuz görüşü bulunuyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın yazısında özetle şöyle denildi:

“Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki yeşil alan miktarının azaldığı görüldüğünden, donatı alanı fonksiyon değişikliği teklifi uygun görülmemektedir.”

İmar Komisyonu incelemesinden sonra teklif Belediye Meclisi’ne bir kez daha gelerek oylanacak.